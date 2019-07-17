Украинский бизнес спрогнозировал курс гривни: ожидает укрепления нацвалюты

Предприниматели ожидают, что темп роста потребительских цен в течение следующих 12 месяцев замедлится до 7,7% (их прогноз в предыдущем квартале - 9%), а курс составит 28,82 грн/долл. (29,32 грн/долл.).

Представители украинского бизнеса существенно улучшили свои прогнозы по инфляции и курсу гривни к доллару США в следующие 12 месяцев.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса Национальным банком Украины руководителей предприятий страны во втором квартале 2018 года, опубликованные на сайте регулятора.

Согласно опросу, в течение следующих 12 месяцев бизнес ожидает курса гривни на уровне 28,82 грн/долл., что лучше прогнозируемого в предыдущем квартале показателя (29,32 грн/долл.) В то же время более трети опрошенных компаний (33,4%) ожидают, что курс не превысит 28,00 грн/долл. США.

Кроме того, предприниматели ожидают, что темп роста потребительских цен в течение следующих 12 месяцев замедлится до 7,7%, тогда как их прогноз в предыдущем квартале составлял 9%.

Опрос проводился с 3 мая по 4 июня 2019 года. В нем приняли участие 699 предприятий из 22 регионов Украины (без учета временно оккупированной территории Крыма, а также Донецкой и Луганской областей), которые представляют экономику по основным видам деятельности, формам собственности, размерам и количеству работников.

Как сообщал УНИАН, украинская гривня по официальному курсу Национального банка Украины за июнь укрепилась к доллару США на 2,5% - до 26,18 грн/долл.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на прогнозном показателе курса гривни к доллару США к концу года на уровне 29,4 грн/долл.

Согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, курс гривни к доллару на конец 2019 года составит около 30 грн/долл.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США был зафиксирован в феврале 2015 года и составил 30,01 грн/долл.