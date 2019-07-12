«Ощадбанк» объяснил изменения в уставе финучреждения

В банке подчеркивают, что данные изменения не потребуют перезаключения договоров между банком и клиентами.

Принятые правительством Украины изменения типа акционерного общества «Ощадбанка» с публичного на частное и переименование финучреждения в акционерное общество «Государственный ощадный банк Украины» не потребуют перезаключения договоров и не повлияют на выполнение взятых обязательств между банком и клиентом.

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Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Сообщаем, что изменения не потребуют перезаключения договоров и никоим образом не повлияют на выполнение взятых обязательств между банком и клиентом. Кроме того, "Ощадбанк" как и до изменения положений своего устава, так и после, остается государственным банком. Единственным акционером, которому принадлежит 100% акций банка, является государство", - сказано в сообщении.

Подчеркивается, что в этой связи закон Украины «О банках и банковской деятельности» оставил незыблемой гарантию государства по вкладам физических лиц «Государственного ощадного банка Украины», что нашло отражение в новом уставе банка.

В пресс-службе со ссылкой на действующее законодательство отметили, что, поскольку "Ощадбанк" является государственным банком, 100% уставного капитала которого принадлежат государству, акции банка не могут быть предметом торговли на фондовой бирже, поэтому был выбран путь изменения типа акционерного общества с публичного на частное.

Как сообщал УНИАН, 5 июня Кабинет министров Украины постановил изменить тип акционерного общества «Ощадбанк» с публичного на частное и переименовать его в акционерное общество «Государственный ощадный банк Украины».

Справка УНИАН. «Государственный ощадный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству. По итогам 2018 года банк получил 131,8 млн грн прибыли.