Государственный «Ощадбанк» стал частным акционерным обществом
Кабинет министров Украины изменил тип акционерного общества «Ощадбанк» с публичного на частное и переименовал его в акционерное общество «Государственный ощадный банк Украины».
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Соответствующее постановление правительства от 5 июня №568 опубликовано на правительственном портале.
Также изменен устав «Ощадбанка». При этом "Ощадбанк" является государственным банком.
«Устав акционерного общества "Государственный ощадный банк Украины", утвержденный указанным постановлением, изложить в редакции, которая прилагается», - говорится в документе.
Справка УНИАН. «Государственный ощадный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству. По итогам 2018 года банк получил 131,8 млн грн прибыли.