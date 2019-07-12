Государственный «Ощадбанк» стал частным акционерным обществом

При этом "Ощадбанк" является государственным банком.

Кабинет министров Украины изменил тип акционерного общества «Ощадбанк» с публичного на частное и переименовал его в акционерное общество «Государственный ощадный банк Украины».

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Соответствующее постановление правительства от 5 июня №568 опубликовано на правительственном портале.

Также изменен устав «Ощадбанка». При этом "Ощадбанк" является государственным банком.

«Устав акционерного общества "Государственный ощадный банк Украины", утвержденный указанным постановлением, изложить в редакции, которая прилагается», - говорится в документе.

Справка УНИАН. «Государственный ощадный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству. По итогам 2018 года банк получил 131,8 млн грн прибыли.