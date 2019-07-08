Евросоюз выделит Украине дополнительно 87 миллионов евро финпомощи

Кубив подписал четыре соглашения с Евросоюзом.

Первый вице-премьер-министр Украины – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив в рамках XXI саммита «Украина-ЕС» подписал четыре соглашения с Евросоюзом для привлечения финансирования на общую сумму 86,9 млн евро.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

Так, согласно Соглашению о финансировании мероприятия «Программа технического сотрудничества 2019», Украина получит финансовую помощь в сумме 44 млн евро, которая будет направлена на продолжение ключевых реформ в Украине, в частности, на упрощение торговли, содействие экономическому развитию, улучшение инвестиционного климата, а также на совершенствование законодательства в сфере государственных закупок.

Согласно другому соглашению в рамках программы «Поддержка ЕС для Востока Украины», Евросоюз предоставит дополнительную помощь в размере 10 млн евро, которые будут направлены на восстановление экономики Луганской и Донецкой областей, а также поддержку развития Запорожской области. Общая смета проекта составляет 60 млн евро.

Также Украина получит 10 млн евро согласно Соглашению «О поддержке гражданского общества и культуры». Средства будут направлены на развитие украинских учреждений культуры, привлечение общественности к участию в общем процессе реформирования страны и другие проекты.

В соответствии с Соглашением о финансировании мероприятия «Антикоррупционной инициативы - фаза II», Украина получит 22,9 млн евро для проведения мероприятий по усилению независимости и эффективности антикоррупционных учреждений, улучшение управления и прозрачности на местном уровне и, как следствие, уменьшение уровня коррупции в Украине на национальном и местном уровнях.

Как сообщал УНИАН, 5 июля Кабинет министров Украины одобрил четыре проекта соглашений между Украиной и Европейским Союзом по привлечению дополнительного финансирования развития социальной и экономической сферы на сумму 86,9 млн евро.