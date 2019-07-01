На счете Госказначейства стало вдвое меньше денег

Остаток средств на едином счете Госказначейства в июне сократился до 13 млрд грн.

Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 июля 2019 года составил 12,958 млрд грн, что более чем вдвое ниже показателя месяцем ранее.

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Как свидетельствуют данные на сайте Госказначейства, текущий остаток на 38% выше показателя на аналогичную дату прошлого года и на 31% - показателя на начало года.

Справка УНИАН. Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 июня составлял 29,539 млрд грн.