На счете Госказначейства стало вдвое меньше денег
14:03, 01 июля 2019Финансы
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Остаток средств на едином счете Госказначейства в июне сократился до 13 млрд грн.
По сравнению с показателем на аналогичную дату прошлого года, остаток вырос на 38% / фото УНИАН
Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 июля 2019 года составил 12,958 млрд грн, что более чем вдвое ниже показателя месяцем ранее.
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Как свидетельствуют данные на сайте Госказначейства, текущий остаток на 38% выше показателя на аналогичную дату прошлого года и на 31% - показателя на начало года.
Справка УНИАН. Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 июня составлял 29,539 млрд грн.
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