НБУ оштрафовал "Индустриалбанк" за нарушения по финмониторингу

Характер банковских операций дает основания полагать, что они могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, конвертацией безналичных средств в наличность.

Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам противодействия отмыванию доходов в июне оштрафовал "Индустриалбанк" на 6,853 миллиона гривень за проведение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

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Как сообщается на сайте НБУ, банк в период с 31 октября 2017 по 14 июня 2018 года провел финансовые операции по перечислению средств клиентов в сумме около 906 миллионов гривень на счета в других банках. В дальнейшем эти средства доставлялись наличными в подразделения указанных клиентов, в частности, для выдачи кредитов.

В НБУ считают, что характер операций дает основания полагать, что они могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, конвертацией безналичных средств в наличность.

При этом, как отметили в НБУ, банк не принимал мер для получения исчерпывающей информации о вышеупомянутых клиентах, их способности ведения финансовой деятельности на соответствующие объемы и сути операций.

Также в НБУ сообщили, что у участников указанных операций имеются признаки фиктивности.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в январе-мае 2019 года применил меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга к двенадцати банкам.