Почем сегодня валюта: доллар подешевел, евро подорожал

Национальный банк на вторник, 25 июня, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,19 грн/долл., к евро – на уровне 29,84 грн/евро.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 25 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2619.1201 (24 июня – 2626.6416)

100 EUR – 2984.2254 (24 июня – 2972.3076)

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 24 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,17/26,19 грн/долл., что на 3 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро находились на уровне 29,80/29,82 грн/евро, что на 19 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.