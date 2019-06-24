НБУ втрое сократил выкуп валюты на межбанке
12:49, 24 июня 2019Финансы
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На прошлой неделе регулятор купил 40,5 миллиона долларов и не продавал валюту.
Иллюстрация REUTERS
Национальный банк Украины на прошлой неделе купил на межбанковском валютном рынке 40,5 миллиона долларов, что втрое меньше показателя неделей ранее.
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Согласно данным на сайте НБУ, с начала месяца регулятор купил на межбанке 278,3 миллиона долларов и не продавал валюту.
С начала года покупка валюты Нацбанком превысила ее продажу на 1,364 миллиарда долларов, или в 7 раз.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк в мае пополнил международные резервы Украины посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 160,6 миллиона долларов. За месяц регулятор купил 203,6 миллиона долларов, продал – 43 миллиона долларов.
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