Внутренние долги растут: Минфин одолжил почти 8 миллиардов гривень

Министерство на ОВГЗ-аукционе привлекло в госбюджет 2 млрд грн, 100 млн долл. и 113 млн евро.

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 1,908 млрд грн, 100,2 млн долл. и 112,7 млн евро.

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Как сообщается на сайте министерства, гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 119, 168, 357 и 784 дня с доходностью 17,85%, 18,35%, 18,45% и 17,95% годовых, соответственно.

Средства в долларах привлечены на 288, 329 и 715 дней с доходностью 7,25%, 7,25% и 7,75% годовых, соответственно.

Средства в евро привлечены на 161 день с доходностью 4,6% годовых.

Также сообщается, что гривневый эквивалент привлеченных средств по официальному курсу Национального банка составил 7,909 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины за 5 месяцев этого года привлекло на внутреннем рынке 147 млрд грн, увеличив суммы привлечений от иностранных инвесторов, коммерческих банков и физических лиц.