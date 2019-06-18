Сайт Нацбанка подвергся хакерской атаке и работает в ограниченном режиме

В пресс-службе отметили, что критически важная электронная инфраструктура НБУ работает в обычном режиме.

Сайт Национального банка Украины 18 июня подвергся хакерской атаке и на текущий момент работает в ограниченном режиме, сообщила пресс-служба НБУ на официальной странице регулятора в Facebook.

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"Национальный банк сегодня находился под внешней DDoS-атакой. Из-за этого официальный сайт Национального банка временно работает в ограниченном режиме", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что критически важная электронная инфраструктура НБУ работает в обычном режиме, в частности, система электронных платежей, которой пользуются банки, а также электронная почта и внутренняя компьютерная сеть НБУ.

Кроме того, сообщается, что в связи с ограниченным функционированием сайта Нацбанк обнародовал курс гривни на официальной странице в Facebook.

"Официальный курс гривни на 19 июня 2019 года рассчитан на уровне 26,388427 за доллар США", - сказано в сообщении.

Отмечается, что работа по восстановлению надлежащей работы сайта Национального банка продолжается. После этого данные о расчете официального курса будут также размещены на главной странице сайта вместе с информацией об официальном курсе гривни к другим валютам.