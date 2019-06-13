Суд признал ПАО «Укринком» правопреемником ПАО «Укринбанк», положив конец всем спекуляциям – глава правления

Глава правления ПАО «Укринком» Алла Ильюченко сообщила, что Черновицкий апелляционный суд признал ПАО «Укринком» правопреемником «Укринбанк», тем самым положив конец спекуляциям по поводу правового статуса компании.

Как говорится в заявлении Ильиченко, после переименования ПАО «Укринбанк» в ПАО «Укринком» в 2016 году возникло много споров по поводу того, является ли ПАО «Укринком» правопреемником ПАО «Укринбанк».

По словам главы правления компании, представители Фонда гарантирования вкладов физических лиц в публичных выступлениях утверждали, что ПАО «Укринком» не может быть правопреемником ПАО «Укринбанк», а, следовательно, не имеет юридических оснований заявлять права на активы банка.

К примеру, отмечается в заявлении, 20 декабря 2018 года на сайте ФГИУ был размещен пресс-релиз с ссылкой на решение суда, которым была признана недействительной сделка по приему-передачи недвижимого имущества нежилого здания оздоровительного комплекса с кафе-баром по Е. Максимовича, 16а в г. Черновцы на основании акта между ОАО «Украинская инновационная компания» и ООО «Столица Инвест 2008». Основным доводом суда было то, что ПАО «Украинская инновационная компания» не получила права и обязательства правопреемника ПАО «Украинский инновационный банк». Данное решение было предоставлено пресс-службой Фонда общественности как общая судебная практика.

Тем не менее, уже 17 мая 2019 года постановлением Черновицкого апелляционного суда было отменено решение Шевченковского районного суда г. Черновцов по делу № 727/3555/18 от 27 ноября 2018 г., что напрямую говорит о признании ПАО «Укринком» правопреемником ПАО «Укринбанк».

Справка:

ПАО «Укринбанк» был переименован в ПАО «Укринком» в 2016 году с целью соответствия и выполнения закона Украины «О банках и банковской деятельности», получив при этом все права (активы, ценные бумаги, кредитный портфель и т.д.) и обязательства банка перед вкладчиками.