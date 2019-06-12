Верховный суд принял решение в пользу «ПриватБанка» по иску прежних собственников

Компания пыталась обязать банк погасить задолженность перед НБУ по кредиту рефинансирования, чем прекратить ипотеку и освободить залоговое имущество.

Большая палата Верховного суда Украины приняла решение в пользу государственного «ПриватБанка» по иску компании «Эрлан», связанной с прежними собственниками финучреждения.

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Как сообщила пресс-служба банка, компания пыталась доказать наличие сговора и бездействия Национального банка Украины и «ПриватБанка», обязав банк в судебном порядке погасить задолженность перед НБУ по кредиту рефинансирования, чем прекратить ипотеку и освободить залоговое имущество.

«Большая палата Верховного суда подтвердила позицию «ПриватБанка» и отказала в удовлетворении иска, сделав при этом несколько важных для всего банковского сообщества правовых заключений», - отмечается, в сообщении.

Справка УНИАН. Кабинет министров принял решение национализировать «ПриватБанк» в декабре 2016 года, руководствуясь рекомендациями Совета нацбезопасности и обороны. До национализации ключевыми акционерами банка были бизнесмен Игорь Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов.

18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева отменил решение о национализации «ПриватБанка», а также решение НБУ о перечне связанных лиц финучреждения, ставшее основой для конвертации обязательств перед ними в акции. Впоследствии «ПриватБанк», Кабинет министров и Национальный банк обжаловали эти решения в апелляционном порядке.

Международные партнеры Украины, включая Международный валютный фонд, Представительство Евросоюза, Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк и посольство США, выступили с заявлениями о поддержке национализации «ПриватБанка».