Отдельный центр для обслуживания VIP-клиентов появился еще у одного банка

Отдельное VIP-отделение для обслуживания своих VIP-клиентов открыл Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ). Центр находится в самом центре столицы, по адресу г. Киев, Кловский спуск, 5.

Теперь VIP-клиенты ПУМБ смогут обслуживаться в отдельном Центре с повышенным уровнем комфорта и приватности: отдельный вход, уютные митинг-румы, в двух из которых есть возможность проведения кассовых-операций, современное техническое оборудование. Также VIP-центр оборудован депозитарием с ячейками разного размера - чтобы клиенты могли свободно выбирать подходящий вариант.

«Открытие VIP-центра - настоящее событие для ПУМБ, ведь это первый центр обслуживания такого высокого уровня в сети банка. Однако центр - лишь первый шаг на пути трансформации философии работы с премиальными клиентами. Новая сервисная модель позволяет проводить обслуживание таким образом, чтобы максимально экономить время клиента: вся операционная работа организована так, что клиент ее просто не замечает», - прокомментировал Андрей Прусов, директор департамента продаж и развития розничного бизнеса ПУМБ.

В Центре обслуживания VIP-клиентов ПУМБ получить консультации и воспользоваться полным спектром банковских услуг могут не только клиенты, но и члены их семей. Для членов клуба Persona (клуб премиальных клиентов) банк предлагает специальные предложения, такие как повышенные ставки депозитов, премиальные продукты и тому подобное.

В комнатах для переговоров клиенты клуба Persona могут не только решить свои финансовые вопросы, но и провести там собственные бизнес-встречи с партнерами. «Так или иначе, вся бизнес-деятельность наших клиентов связана с финансами. Понимая это, мы любезно предлагаем использовать митинг-румы VIP-центра для проведения деловых встреч. Все, что для этого нужно, - просто забронировать комнату с помощью персонального менеджера», - добавил Андрей Прусов.

ПУМБ также продолжит обслуживание клиентов, входящих в клуб Persona, на базе VIP-зон в рамках действующих отделений банка. VIP-зонами оборудованы 42 отделения - то есть почти каждое четвертое отделение сети. Зоны продолжат работу в обычном режиме, чтобы клиенты могли и в дальнейшем получать качественное обслуживание.