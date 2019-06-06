НБУ не видит рисков из-за покупки иностранцами гособлигаций

Регулятор не ожидает их одномоментного выхода из купленных облигаций.

Национальный банк Украины не ожидает одномоментного выхода нерезидентов из купленных облигаций внутреннего госзайма с последующим негативным влиянием на валютный рынок.

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Об этом сообщил журналистам глава НБУ Яков Смолий в ходе брифинга.

"Этот портфель диверсифицирован по срокам, и мы сегодня не видим риска одномоментного выхода иностранных инвесторов из этого портфеля", - сказал Смолий.

Глава НБУ высказал ожидания, что часть ОВГЗ будут рефинансирована, часть – погашена с последующим обменом полученной гривни на валюту.

"Мы это закладывали в свои прогнозы и не видим существенных колебаний на валютном рынке", - добавил Смолий.

Как сообщал УНИАН, объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) по итогам еженедельного аукциона вырос на 0,9 миллиарда гривень, или на 2,2%, - до 43,2 миллиарда гривень. По сравнению с началом года объем вложений нерезидентов в украинские государственные облигации вырос на 36,9 миллиарда гривень, или в 6,8 раза.

Эксперты объясняют позитивное влияние на валютный рынок растущих вложений нерезидентов в гривневые ОВГЗ продажей ими валюты для покупки украинских бумаг и допускают противоположный эффект для рынка при погашении облигаций в портфеле иностранных инвесторов.