Поднять экономику. Какие вызовы стоят перед командой Зе

Министерство экономического развития и торговли опубликовало очередной макроэкономический консенсус-прогноз. Он был разработан по инициативе первого вице-премьер-министра Степана Кубива и представительства ЮНИСЕФ в Украине.

«Консенсус-прогноз очень важен, ведь правительство закладывает четкую философию изменений в бюджетную резолюцию на три года и ее следует сформировать на реалистичных цифрах, которые используются при планировании госбюджета до 2021-2022 годов», - отметил Кубив.

По его словам, излишний консерватизм и чрезмерный оптимизм в прогнозах одинаково вредны. Поэтому прогнозные оценки должны быть сбалансированы. Министр убежден, что баланса удастся достичь благодаря тому, что в текущем году к аналитическим процессам, помимо опытных аналитиков и экспертов, привлечены молодые специалисты.

Эксперты, которые приняли участие в обсуждении макроэкономического прогноза, дают более консервативную оценку роста ВВП по итогам 2019 года - на уровне 2,7%, тогда как по прогнозу молодых аналитиков этот показатель достигнет 3,1%. В 2020 году эксперты прогнозируют рост ВВП - 3%, тогда как молодежь - 3,7%, в 2021 - 3,5% (оценка молодежи - 4,3%), в 2022 году - 4% (оценка молодежи - 4,8%).

Также эксперты ожидают рост потребительских цен (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года) на уровне 8,7% в 2019 году, 7,6% - в 2020 году, 6,8% - в 2021 году и 6 % - в 2022 году. По оценке молодежи, рост потребительских цен будет на уровне 10,7% в 2019 году, 9,7% - в 2020 году, 9,8% - в 2021 году и 8% - в 2022 году.

Эксперты считают, что в 2019-2022 годах наиболее значимые внутренние риски для украинской экономики - высокий уровень коррупции, недостаточно быстрое проведение реформ, усиление фактора трудовой миграции. Среди внешних рисков - усиление гибридных угроз национальной безопасности Украины, дефицит внешнего финансирования и сужение возможностей доступа к международным рынкам капитала.

Комментируя прогнозные показатели, Кубив отметил, что они близки к тем, на которых и был рассчитан госбюджет. В целом, все совпадает с правительственным видением бюджетной декларации на следующие три года.

Прогноз от ВБ

Одновременно с этим консенсус-прогнозом свой обзор положения дел в Украине обнародовал и Всемирный банк. Но он, в отличие от оценок отечественных экспертов, тревожный.

По мнению специалистов Всемирного банка, сегодня Украина находится на распутье: несмотря на восстановление экономического роста после кризиса 2014-15 годов, его темпы остаются слишком низкими, чтобы наша страна могла достичь уровня доходов соседних европейских государств. Хотя прогресс в создании предпосылок для устойчивого роста есть, развитие экономики продолжает сдерживаться незавершенными реформами. Это приводит к низкой производительности, чрезмерной зависимости от экспорта, слабым институтам, недостаточности прямых иностранных инвестиций и интеграции в глобальную экономику.

Достичь более высокого и устойчивого экономического роста можно. Но для этого следует в первую очередь обратить внимание на реформы в сферах верховенства права, защиты право собственности, управлении и надзоре в финансовом секторе, развитию конкуренции в газовом секторе, провести земельную реформу, а также вплотную заняться логистикой и связью, чтобы использовать возможности внешней торговли на полную.

Специалисты ВБ подчеркивают, что более быстрый экономический рост в течение длительного периода времени необходим для снижения уровня бедности, который остается выше докризисного показателя. Сегодня Украина еще далека от цели. С точки зрения уровня ВВП на душу населения, наша страна остается одной из беднейших стран региона, находится на уровне Молдовы, Армении и Грузии. ВВП Украины на душу населения по паритету покупательной способности примерно в три раза ниже, чем в Польше, несмотря на аналогичный показатель в 1990 году.

При существующих темпах развития экономики, Украине понадобится 50 лет, чтобы достичь уровня доходов сегодняшней Польши. А если темпы роста производительности и поступления инвестиций останутся на низком уровне, что наблюдается в последние годы, то в среднесрочной перспективе темпы роста экономики могут замедлиться до нуля.

«Чтобы ускорить экономический рост, Украине нужен быстрый прогресс в реализации ключевых структурных реформ, - отметила директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен. - Это означает создание рынка земли сельскохозяйственного назначения, разделение естественных монополий в энергетическом секторе, усиление управления в государственных банках, достижение прогресса в борьбе с коррупцией и обеспечение финансовой стабильности».

Если ключевые реформы будут продвигаться, то экономический рост может достичь отметки 3,4% в 2020 году и 3,8% в 2021 году. Иначе рост экономики может замедлиться до уровня ниже 2%, поскольку уверенность инвесторов ухудшается, а макроэкономическая уязвимость усиливается.

Как считают специалисты ВБ, макроэкономические риски для Украины пока связаны со значительными выплатами по государственному долгу, которые приходятся на 2019-2021 годы, и давлением со стороны текущих расходов бюджета.

Спасательные рычаги

Относительно перспектив экономического развития Украины УНИАН опросил и отечественных экспертов. Так, по словам экономиста Олега Пендзина, общее настроение, которое объединяет всех аналитиков, прогнозирующих будущее развитие Украины, это - неопределенность. Поэтому оценки так разнятся. Но в одном все едины - рост ВВП будет, хотя, и незначительный.

«Новая команда, получила очень высокий кредит доверия. А любые реформы делаются командами. Исходя из крайне противоречивых заявлений членов новой команды по экономическим вопросам, сложно спрогнозировать, как они будут идти. А любое непонимание отпугивает инвестора. И мы уже видим, что последний аукцион по размещению гособлигаций практически провалился», - отметил эксперт.

Глава совета Национального банка Богдан Данилишин акцентирует на том, что в консенсус-прогнозе МЭРТ, как и в обзоре Всемирного банка, оценивается рост ВВП в 2,7% в 2019 году. В Нацбанке же прогнозируют рост на 2,5%. То есть, расхождение небольшое. Но важно то, что прирост ВВП в странах-соседях уже несколько раз пересматривался, и в ЕС в 2019 году он составит 1,1%, Турцию ожидает снижение на 2,5%. А такое охлаждение экономической активности в регионе не будет способствовать ускорению роста ВВП Украины.

«Поэтому не нужно предъявлять завышенные ожидания к 2019 году. Интенсификация роста в Украине возможна, если мы будем стимулировать новые инвестиции в экономику - как внутренние, так и прямые иностранные. Последние – это всегда не только стимул роста, но и приток валюты, который нам нужен для пополнения золотовалютного резерва. На втором месте по значимости - смягчение монетарной политики и дерегуляция банковского бизнеса. Мы должны сделать банковский бизнес в Украине вновь привлекательным для иностранных банковских групп, как это было в 2005-2007 годах. И третье – упор на инновационные отрасли. Мы должны думать не только о темпах экономического роста, но и о качестве этого роста, о том, как он повлияет на занятость населения, на экологию, на структуру отраслевых рынков страны и на экономику приграничных с нашим восточным соседом территорий», - отметил Данилишин.

Эксперт по международному и налоговому праву Святослав Дубина считает, что сейчас мировые игроки сморят на Украину с большими ожиданиями.

«Пока на украинском рынке играют только инвесторы-авантюристы, зачастую - это деньги с полукриминальной украинской историей, а также людей, выехавших на заработки, и МВФ. Но ожидания очень большие. Все понимают, что так долго продолжаться не может. И именно от действий новой власти зависит, будет ли развиваться тот или иной сценарий», - говорит эксперт.

По его словам, президент правильно поступил, распустив Верховную Раду, «неспособную действовать в этой ситуации». «От нового состава парламента будет зависеть и новый состав Кабинет министров, и эффективность взаимодействия с президентом. В этой связи нужно рассматривать два сценария развития ситуации: пессимистичный и оптимистичный. Пессимистичный - когда кризис элит не будет разрешен предстоящими выборами и конфликт между президентом и ВР продолжится. С учетом того, что старые элиты готовы бороться за власть до последнего, спрогнозировать глубину конфликта очень сложно. Плюс наш северный сосед, который не упустит возможности поглубже засунуть нож в спину. Оптимистический сценарий – обновление элит, создание равных условий для всех, верховенство права, что позитивно отразится на экономике, инвестиционном климате и условиях жизни в стране. Но для этого Зеленскому, который отождествляется с приходом новых элит и новых правил жизни, надо выиграть еще третий тур выборов - парламентский. Так что делать прогнозы до окончания выборов в Раду - гадать на кофейной гуще», - подчеркнул эксперт.

Экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ пояснил низкий уровень развития Украины тем, что у нас сохраняется модель арендной, сырьевой и коррупционной экономики. Если ситуация кардинально не изменится, то происходящее будет все больше и больше отдалять нас от динамично развивающихся стран.

«Украина находится в каком-то промежуточном состоянии – между развитыми странами и развивающимися. Мы мало того, что бедная, технологически отсталая страна, так еще и демографически стареющая. Да еще колоссальная трудовая миграция, которая стала ключевым экономическим и социальным вызовом», - сказал эксперт.

По его мнению, сейчас необходимы целенаправленные структурные экономические реформы, которые должны быть рассчитаны на длительный период – до 10 лет, также нужно запускать процесс демонополизации экономики – у нас 60% экономической среды поглощены монополиями. А в таких условиях не может развиваться средний и малый бизнес. Он уходит в тень, чтобы хоть как-то себя защитить от давления гигантов. Как следствие - в Украину не будут заходить системные иностранные инвесторы, они никогда не приходят на монополизированные коррупционные рынки. Кроме того, необходима комплексная налоговая реформа – страна нуждается в фискальном маневре. И важно начать формировать новую индустриальную политику.

«Как свидетельствует отчет ООН по глобальным инвестициям, в мире более 100 стран, которые формируют 90% мирового валового продукта. Они осуществляют свою деятельность на основании национальных программ промышленного развития, которые являются своеобразным каркасом политики этих стран, с помощью которых и привлекаются инвестиции. Инвестор заходит туда, где видит алгоритм действий на ближайшие 5-10 лет. Инвестиции не идут в те страны, которые развиваются хаотично, по случайному сценарию. Это как раз то, что происходит сейчас в Украине, когда отсутствует четкая промышленная и индустриальная политика. Те программы, которые принимались у нас годами, на самом деле не имеют ничего общего с национальной политикой, они исключительно формальные, наполнены общими фразами, основаны на принципе освоения бюджетных средств. А это совершенно не интересно инвесторам. Для них важны инструментарии, технологически парки и экономические зоны, льготные налоговые системы. Украина их дезориентирует. Шаги в экономике должны стать системными», - подытожил Кущ.

Таким образом, от команды президента Владимира Зеленского сейчас зависит очень многое. Необходим крутой вираж, дабы экономика страны стала на правильные рельсы развития. Иначе мы не то, что через 50 лет, и через 100 лет не догоним даже Польшу.

Нана Черная