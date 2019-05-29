МВФ одобряет монетарную политику Национального банка

Глава НБУ отметил, что кредитор не имеет претензий к регулятору.

Международный валютный фонд одобряет монетарную политику Национального банка Украины и не имеет претензий к регулятору.

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Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий в Твиттер, подводя итоги встречи с руководителем миссии МВФ в Украине Роном ван Роденом.

"Наши команды плодотворно работали в течение их пребывания в Киеве. Как сказал Рон ван Роден, глава миссии, вопросов к НБУ нет. Одобрили нашу монетарную политику", - написал Смолий.

По его словам, украинские власти солидарны в вопросе важности МВФ для Украины.

Как сообщал УНИАН, миссия МВФ работает в Украине вторую неделю с целью оценки выполнения условий для предоставления нашей стране очередного транша кредита на 1,3 миллиарда долларов в рамках действующей программы stand-by и изучения вопроса об ответственности за незаконное обогащение, в феврале отмененной решением Конституционного суда Украины.

По итогам встречи с представителями миссии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна продолжает сотрудничество с МВФ и будет оставаться его партнером, выполняя свои обязательства.

Глава миссии МВФ Рон ван Роден, в свою очередь, заявил, что Фонд не видит препятствий для сотрудничества, и миссия вернется в Киев для дальнейшего обсуждения сразу после парламентских выборов и формирования нового правительства.