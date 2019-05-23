В МВФ рассказали о роботе миссии в Киеве

Миссия МВФ продолжает работу в Киеве по графику - представитель Фонда.

Миссия Международного валютного фонда продолжает работу в Киеве по графику и ведет переговоры с украинским правительством относительно проведения реформ, сообщил глава Департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне.

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"Миссия сейчас в Киеве и ведет конструктивные переговоры с властями относительно текущих реформ и, конечно же, прошедших выборов", - сказал Райс.

Он добавил, что МВФ готов возобновить обсуждение сотрудничества с Украиной после выборов.

Как сообщал УНИАН, 22 мая в ряде СМИ появилась информация о досрочном прекращении работы миссии МВФ, прибывшей в Киев 21 мая.

В украинском представительстве Фонда эту информацию опровергли, заявив, что миссия работает по ранее запланированному двухнедельному графику.

Позднее о предстоящей встрече с экспертами МВФ на следующей неделе сообщила пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.

По итогам текущей миссии руководство Фонда примет решение о предоставлении Украине очередного транша кредита на 1,3 млрд долл.