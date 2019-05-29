Украина поднялась на пять пунктов в мировом рейтинге конкурентоспособности
Украина за год поднялась на 5 пунктов в рейтинге глобальной конкурентоспособности стран мира по версии Международного института управленческого развития в Швейцарии.
Читайте такжеУкраина попала в ТОП-6 самых несчастных экономик мира - рейтинг Bloomberg
Обновленные результаты исследования опубликованы на сайте IIMD.
Украина заняла 54 место по сравнению с 59 местом прошлого года. Всего в рейтинге представлены 63 страны мира.
Сингапур занял первое место в рейтинге самых конкурентоспособных экономик мира, вытеснив с позиции лидера Соединенные штаты Америки.
В этом году экономика США перестала быть самой конкурентоспособной в мире и опустилась сразу на 3-е место.
Второе место занял Гонконг.
Российская Федерация в этом году заняла 45-е место, такое же, как и годом ранее. Польша — 34-е, опустившись на 4 пункта.
Авторы рейтинга оценивают конкурентоспособность по четырем категориям: эффективность экономики, эффективность правительства, эффективность бизнеса и инфраструктуры.
В рейтинге учитывается широкий набор статистических данных, таких как безработица, ВВП и государственные расходы на здравоохранение и образование, а также данные по опросу исполнителей, охватываются такие темы как социальная сплоченность, глобализация и коррупция.
Справка УНИАН. Рейтинг конкурентоспособности IMD публикуется ежегодно с 1989 года. Он охватывает 63 страны, анализируя их конкурентоспособность по примерно 260 критериям. Исследование оценивает способность государства к созданию конкурентной среды и благоприятных условий для ведения бизнеса.