Украина поднялась на пять пунктов в мировом рейтинге конкурентоспособности

Наша страна заняла 54 место в рейтинге.

Украина за год поднялась на 5 пунктов в рейтинге глобальной конкурентоспособности стран мира по версии Международного института управленческого развития в Швейцарии.

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Обновленные результаты исследования опубликованы на сайте IIMD.

Украина заняла 54 место по сравнению с 59 местом прошлого года. Всего в рейтинге представлены 63 страны мира.

Сингапур занял первое место в рейтинге самых конкурентоспособных экономик мира, вытеснив с позиции лидера Соединенные штаты Америки.

В этом году экономика США перестала быть самой конкурентоспособной в мире и опустилась сразу на 3-е место.

Второе место занял Гонконг.

Российская Федерация в этом году заняла 45-е место, такое же, как и годом ранее. Польша — 34-е, опустившись на 4 пункта.

Авторы рейтинга оценивают конкурентоспособность по четырем категориям: эффективность экономики, эффективность правительства, эффективность бизнеса и инфраструктуры.

В рейтинге учитывается широкий набор статистических данных, таких как безработица, ВВП и государственные расходы на здравоохранение и образование, а также данные по опросу исполнителей, охватываются такие темы как социальная сплоченность, глобализация и коррупция.

Справка УНИАН. Рейтинг конкурентоспособности IMD публикуется ежегодно с 1989 года. Он охватывает 63 страны, анализируя их конкурентоспособность по примерно 260 критериям. Исследование оценивает способность государства к созданию конкурентной среды и благоприятных условий для ведения бизнеса.