«Мегабанк» привлек 5 миллионов евро иностранного финансирования для МСБ

Размер кредитной линии – 5 миллионов евро, срок действия кредитного договора – три года.

«Мегабанк» (Харьков) привлек долгосрочное кредитное финансирование от фонда BlueOrchard Microfinance Fund (BOMF), который находится под управлением швейцарского инвестиционного менеджера BlueOrchard Finance Ltd.

Размер кредитной линии – 5 миллионов евро, срок действия кредитного договора – три года. Соглашение было подписано 14 мая. Полученные средства «Мегабанк» использует на кредитование предприятий малого и среднего бизнеса из разных отраслей экономики.

«Очень важно подчеркнуть, что полученный ресурс – долгосрочный. Мы сможем предложить клиентам инвестиционные кредиты – под покупку техники, оборудования и так далее, и таких предложений сейчас практически нет на рынке. Привлекая этот иностранный кредит, «Мегабанк» придерживается своей целевой программы по развитию малого и среднего бизнеса: наша стратегическая задача – продолжать кредитовать микро-, малый и средний бизнес и таким образом поддерживать реальный сектор экономики Украины», – отметил Председатель Правления «Мегабанка» Алексей Яценко.

Справка. BlueOrchard Finace Ltd – ведущий глобальный менеджер по инвестициям, призванный содействовать инклюзивному и экологически безопасному росту. BlueOrchard была основана в 2001 году по инициативе ООН как первый в мире коммерческий менеджер по микрофинансовым долговым инвестициям. Сегодня BlueOrchard предоставляет учреждениям на развивающихся и граничных рынках долговое и акционерное финансирование, а инвесторам по всему миру – высококачественные инвестиционные решения, включая кредиты, частные инвестиции и устойчивую инфраструктуру.

Имея крупное глобальное присутствие и представительства на четырех континентах, на сегодняшний день BlueOrchard инвестировала более 6 миллиардов долларов США на 80 развивающихся и граничных рынках, обеспечивая существенные социальные и экологические результаты.

«Мегабанк» работает в Украине уже 28 лет. Банк обслуживает около 600 тысяч клиентов в 167 отделениях. Среди акционеров банка – крупные иностранные финансовые организации, такие как Европейский банк реконструкции и развития, Немецкий государственный банк KfW, Международная финансовая корпорация IFC.

С 2007 года «Мегабанк» заключил 49 соглашений с 17 зарубежными партнерами по привлечению финансирования в виде капитала, субординированного долга, кредитов и депозитов на общую сумму 356 млн. долларов США.

За счет зарубежного финансирования банк выдал украинским предприятиям реального сектора экономики более 6 тысяч кредитов на общую сумму около 500 млн. долларов США, большая часть которых была предоставлена предприятиям микро-, малого и среднего бизнеса аграрного сектора, а также направлена на финансирование проектов повышения энергоэффективности, развития экспортного потенциала клиентов банка и так далее.

По состоянию на 14 мая 2019 года «Мегабанк» реализует 12 долгосрочных программ 9 зарубежных инвесторов из 6 стран мира на общую сумму 91 млн. долларов США, большинство из которых направлены на финансовую поддержку предприятий микро-, малого и среднего бизнеса.