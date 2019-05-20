«Мегабанк» привлек 5 миллионов евро иностранного финансирования для МСБ
«Мегабанк» (Харьков) привлек долгосрочное кредитное финансирование от фонда BlueOrchard Microfinance Fund (BOMF), который находится под управлением швейцарского инвестиционного менеджера BlueOrchard Finance Ltd.
Размер кредитной линии – 5 миллионов евро, срок действия кредитного договора – три года. Соглашение было подписано 14 мая. Полученные средства «Мегабанк» использует на кредитование предприятий малого и среднего бизнеса из разных отраслей экономики.
«Очень важно подчеркнуть, что полученный ресурс – долгосрочный. Мы сможем предложить клиентам инвестиционные кредиты – под покупку техники, оборудования и так далее, и таких предложений сейчас практически нет на рынке. Привлекая этот иностранный кредит, «Мегабанк» придерживается своей целевой программы по развитию малого и среднего бизнеса: наша стратегическая задача – продолжать кредитовать микро-, малый и средний бизнес и таким образом поддерживать реальный сектор экономики Украины», – отметил Председатель Правления «Мегабанка» Алексей Яценко.
Справка. BlueOrchard Finace Ltd – ведущий глобальный менеджер по инвестициям, призванный содействовать инклюзивному и экологически безопасному росту. BlueOrchard была основана в 2001 году по инициативе ООН как первый в мире коммерческий менеджер по микрофинансовым долговым инвестициям. Сегодня BlueOrchard предоставляет учреждениям на развивающихся и граничных рынках долговое и акционерное финансирование, а инвесторам по всему миру – высококачественные инвестиционные решения, включая кредиты, частные инвестиции и устойчивую инфраструктуру.
Имея крупное глобальное присутствие и представительства на четырех континентах, на сегодняшний день BlueOrchard инвестировала более 6 миллиардов долларов США на 80 развивающихся и граничных рынках, обеспечивая существенные социальные и экологические результаты.
«Мегабанк» работает в Украине уже 28 лет. Банк обслуживает около 600 тысяч клиентов в 167 отделениях. Среди акционеров банка – крупные иностранные финансовые организации, такие как Европейский банк реконструкции и развития, Немецкий государственный банк KfW, Международная финансовая корпорация IFC.
С 2007 года «Мегабанк» заключил 49 соглашений с 17 зарубежными партнерами по привлечению финансирования в виде капитала, субординированного долга, кредитов и депозитов на общую сумму 356 млн. долларов США.
За счет зарубежного финансирования банк выдал украинским предприятиям реального сектора экономики более 6 тысяч кредитов на общую сумму около 500 млн. долларов США, большая часть которых была предоставлена предприятиям микро-, малого и среднего бизнеса аграрного сектора, а также направлена на финансирование проектов повышения энергоэффективности, развития экспортного потенциала клиентов банка и так далее.
По состоянию на 14 мая 2019 года «Мегабанк» реализует 12 долгосрочных программ 9 зарубежных инвесторов из 6 стран мира на общую сумму 91 млн. долларов США, большинство из которых направлены на финансовую поддержку предприятий микро-, малого и среднего бизнеса.