К чему приведет новый виток торговой войны с Россией

На прошлой неделе на заседании Кабмина министр экономики Украины Степан Кубив доложил, что Украина намерена перекрыть транзит наземным транспортом товаров из РФ, направляющихся в третьи страны.

Фактически сам перечень запретных товаров определен еще в 2015 году. Новое постановление еще не опубликовано, но, по словам министра экономики, Кабмин дополнил список новыми товарами. Это цемент, фанера, удобрения, а также некоторые промышленные и сельскохозяйственные продукты.

Правовым основанием для изменений послужила ст. 29 закона «О внешнеэкономической деятельности», допускающая принятие ответных мер на дискриминационные и недружественные действия иностранных государств.

Заслуживает внимания то, что правительство впервые применило специальную пошлину на все товары происхождением из Российской Федерации. Исключение составляет чувствительный импорт: уголь, кокс, бензин, сжиженный газ и фармацевтическая продукция.

С 1 августа 2019 года при ввозе на территорию Украины товаров из РФ будет взиматься дополнительная таможенная пошлина

Таким образом, с 1 августа 2019 года при ввозе на территорию Украины товаров из РФ будет взиматься дополнительная таможенная пошлина, рассчитываемая как процент от таможенной стоимости товаров. Собранные средства будут аккумулироваться в специальном фонде государственного бюджета. Средства пойдут на финансирование инициатив в рамках политики импортозамещения. Но для этого нужно предварительно внести изменения в закон о бюджете.

Особый интерес в том, что Украина впервые применяет специальную пошлину по отношению к стране-члену Всемирной торговой организации, которой и является Россия. Это новое слово в торговых отношениях Украины и России, поскольку в соответствии с нормами ВТО защитные пошлины могут применяться исключительно по результатам расследования. Кроме того, Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) недвусмысленно запрещает применение эмбарго или ограничений в отношении импорта товаров из любого государства – члена ВТО. При вступлении в ВТО Украина добровольно приняла на себя обязательства не применять меры, установленные ст. 29 Закона Украины «О внешнеэкономической деятельности». Исключения из этого правила перечислены в ГАТТ. Одно из них – ст. XXI(b)(iii) ГАТТ, позволяющая вводить ограничения по соображениям нацбезопасности.

Маловероятно, что это решение Кабмина Украины будет оспорено Россией в ВТО. Причина здесь в итогах дела DS512: «Россия - Меры в отношении транзитных перевозок», ранее рассмотренного Органом по разрешению споров ВТО (ОРС ВТО). Напомню, что в ходе недавнего дела Украина оспаривала ряд ограничительных мер на транзитные перевозки товаров автомобильным и железнодорожным транспортом, введенных РФ в период между 2014-2016 годами.

С 1 июля 2016 года Российская Федерация запретила транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки украинской сельскохозяйственной продукции и товаров

Так, с 1 июля 2016 года Российская Федерация запретила транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки украинской сельскохозяйственной продукции и товаров, облагаемых более, чем нулевой таможенной пошлиной согласно Единому таможенному тарифу Евразийского экономического союза, предназначенных для получателей из Республики Казахстан и Кыргызской Республики. Впоследствии аналогичные ограничения стали применяться в отношении украинских товаров, предназначенных для Монголии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Процедуру, которая в исключительном порядке разрешает транзит этих товаров, пока ни разу не удалось реализовать. Украина указывала на несоответствие подобных практик принципу свободы транзита, а также иным обязательствам, принятым РФ в рамках ВТО.

Это дело стало первым случаем в истории ВТО, когда спор по поводу ограничений, введенных по соображениям национальной безопасности, не был урегулирован государствами в процессе переговоров и был полноценно рассмотрен третейской группой ОРС. Анализ обстоятельств дела позволил группе установить, что, во-первых, чрезвычайная ситуация, возникшая между Украиной и Россией очень близка к самой сути (hard core) войны или вооруженного конфликта. Делая подобный вывод, группа осталась в пределах своих полномочий, сославшись на Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН №71/205, которая, в свою очередь, отсылает к Женевской конвенции о защите гражданского населения в военное время от 12 августа 1949 года. К тому же чрезвычайная ситуация носит длительный характер.

Все перечисленные выводы могут применяться и в отношении обсуждаемых ответных мер Украины. Это делает оспаривание решения Украины со стороны России бесперспективным. Но это не значит, что РФ, в виде ответных мер, не придумает для украинских товаров новых ограничений.

Алена Омельченко, партнер, руководитель практики международной торговли юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры»