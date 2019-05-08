Украина получит новый транш МВФ в течение двух месяцев – эксперт

По действующей программе наша страна выполнила три из четырех структурных маяков, необходимых для следующего транша.

Украина получит очередной транш кредита в рамках действующей программы с Международным валютным фондом в течение двух месяцев.

Читайте такжеМВФ готов и впредь поддерживать Украину – заявление директора Фонда

Такое мнение УНИАН высказал руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий, комментируя пессимистичный прогноз аналитиков JP Morgan о том, что в этом году наша страна больше не получит траншей от МВФ.

"Мы оптимистично смотрим на вероятность положительного решения от МВФ в ближайшие два месяца", - сказал Паращий.

Эксперт напомнил, что за время действия предыдущей программы с МВФ Украина ни разу полностью не выполнила основные условия для очередных траншей, так называемые структурные маяки, но при этом добилась трех положительных пересмотров программы.

По его словам, по действующей программе наша страна выполнила три из четырех структурных маяков, необходимых для следующего транша, а также в той или иной степени - два других структурных маяка, срок которых выходит за пределы первого пересмотра.

"Исходя из нашей истории - это очень хороший результат", - подчеркнул Паращий.

Для повышения шансов на успех эксперт считает целесообразным принятие Верховной Радой изменений в законодательство об ответственности за незаконное обогащение и закона о "сплите" (разделении функций по регулированию рынков финансовых услуг).

Он напомнил, что закон о "сплите" является последним невыполненным структурным маяком к очередному пересмотру программы с МВФ в мае, но при этом высказал мнение, что этот маяк не является критическим.

Помимо вопроса об ответственности за незаконное обогащение, Паращий считает возможным препятствием для продолжения сотрудничества с МВФ ситуацию вокруг "ПриватБанка", а также допускает появление других негативных "сюрпризов", как это несколько раз было на протяжении последних четырех лет.

При этом эксперт не согласился с мнением аналитиков JP Morgan о том, что для очередного пересмотра нужно было повысить цены на газ: "Вопрос цен на газ вряд ли станет препятствием для нового транша, ведь основной критерий цен – соответствие импортному паритету - выдержан".

Справка УНИАН. Совет директоров МВФ в декабре 2018 года утвердил новую 14-месячную программу stand-by для Украины объемом 3,9 миллиарда долларов, в рамках которой наша страна получила 1,4 миллиарда долларов.

Получение еще двух траншей по 1,3 миллиарда долларов ожидается по итогам пересмотра выполнения условий программы в мае и в ноябре.

Срок программы истекает в феврале 2020 года.