СМИ: «Восход Солар» готовят к банкротству, чтобы избежать возврата кредитов

Компанию «Восход Солад», которая работает на рынке солнечной энергетики, намеренно готовили к банкротству. Таким образом украинский менеджмент предприятия вместе с китайским инвестором CNBM пытается уйти от кредитной ответственности.

Об этом сообщает издание «Апостроф». Журналисты выяснили, что судебное заседание было назначено на четверг, 25 апреля. Но потом было перенесено на месяц позже.

Отмечается, что ранее имущество «Восход Солар» было арестовано в связи с выявленными фактами финансового мошенничества. В частности, правотребователь кредитного долга «Восхода» перед «АКТИВ-БАНКОМ» в сумме 9,6 млн евро компания «Веста» раскрыла подробности нового кредитного заимствования должника. «Восход Солар» оформил кредит на 235 млн грн (7,8 млн евро) у украинского госбанка «Укргазбанка».

«Схема очень простая: дружественная украинскому менеджменту «Восхода» компания подает иск о взыскании задолженности и получает позитивное решение. После этого такой кредитор инициирует процедуру банкротства «Восход Солар». Это помогло бы выйти из ситуации, когда нужно избежать исполнения обязательств перед остальными кредиторами. Таких у «Восхода» как минимум два – «Веста», которая получила право требования по кредиту «АКТИВ-БАНКА», и «Укргазбанк». Последний, в свою очередь, выдал «Восходу» 235 млн гривен (7,8 млн евро). «Дружественной» компанией в этом случае выступила ООО «Гринтек Энерджи» (сегодня «Систем Пауэр Инженеринг»). «Гринтек» входит в группу Activ Solar, конечным собственником которой были братья Клюевы, о чем в своем расследовании указывал Центр противодействия коррупции. Еще в 2014 году «Систем Пауэр» предоставила «Восходу» беспроцентную финансовую помощь на 200 млн гривен, что является нормальной практикой бизнес-отношений одной группы. Но в феврале 2019 года, когда дело о задолженности перед «АКТИВ-БАНКОМ» сдвинулось с мертвой точки, «Систем Пауэр» передает право требования задолженности из «Восхода» - компании «Ист Энерджи Инжиниринг». По итогу, в апреле «Ист Энерджи» идет в суд, требуя у «Восход Солар» 99,5 млн гривен», - пишет «Апостроф».

Журналисты обращают внимание на то, что в банкротстве «Восход Солар» заинтересован украинский менеджмент компании и китайский инвестор CNBM. Напомним, ранее «РБК-Украина» опубликовало расследование о связях «Восхода» с братьями Клюевыми и министром финансов Оксаной Маркаровой.