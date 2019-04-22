НБУ обжалует решение суда по кредитам "ПриватБанка"

По мнению НБУ, данное очередное решение суда создает потенциальные риски для финансовой стабильности в Украине в будущем.

Национальный банк Украины возмущен решением Печерского районного суда Киева о расторжении договора личной поруки украинского бизнесмена Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования "ПриватБанка", полученным до его национализации.

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Как сообщает Нацбанк на своей странице в сети Facebook, в 2015 году тогдашний совладелец "ПриватБанка" Коломойский заключил с Национальным банком договоры личной поруки о погашении пяти кредитов рефинансирования "ПриватБанка", полученных за период 2008-2014 годах.

"Фактически, он взял на себя личные обязательства по погашению задолженности банка перед НБУ, которая на сегодня составляет 9,2 миллиарда гривень", - отмечается в сообщении.

"Данное судебное решение в пользу Игоря Коломойского не вступило в законную силу и, безусловно, будет обжаловано в апелляционном порядке", - приводятся в сообщении слова начальника управления претензионно-исковой работы юридического департамента Национального банка Виктора Григорчука.

В сообщении отмечается, что Национальный банк обеспокоен результатами рассмотрения судебных дел в судах первой инстанции, ведь это решение уже третье не в пользу государства за последние дни.

"Очередное решение суда создает правовую неопределенность, а следовательно, и потенциальные риски для финансовой стабильности в Украине в будущем. Это решение суда также усложняет защиту интересов государства в судебных процессах в других юрисдикциях по возмещению убытков, причиненных банку и государству бывшими владельцами "ПриватБанка", - добавил Григорчук.

Справка УНИАН. Кабинет министров принял решение национализировать "ПриватБанк" в декабре 2016 года, руководствуясь рекомендациями Совета нацбезопасности и обороны. До национализации ключевыми акционерами банка были бизнесмен Игорь Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов.

Окружной административный суд Киева 18 апреля отменил решение 2016 года о национализации "ПриватБанка", а также решение НБУ о перечне связанных лиц банка, ставшее основой для процедуры "bail-in" - конвертации обязательств "ПриватБанка" перед связанными лицами в акции финучреждения с обнулением их стоимости.

Согласно совместному заявлению НБУ, Министерства финансов и "ПриватБанка", возврат финучреждения его прежним владельцам посредством отмены решения о национализации невозможен, и решение суда будет оспорено посредством апелляции.

Международные партнеры Украины, включая Международный валютный фонд, представительство Евросоюза, Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк и посольство США, выступили с заявлениями о поддержке национализации "ПриватБанка".