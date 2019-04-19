Несмотря на успех отдельных компаний, в целом в стране ситуация с инвестициями требует существенных изменений - Устенко

Украина проигрывает борьбу за инвестиции, хотя деньги на международном рынке капитала есть.

Украина – одна из немногих стран, в которой можно наблюдать ситуацию, когда происходит присвоение отдельным компаниям рейтингов выше, чем стране в целом. Так, недавно Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг украинской горно-металлургической группы "Метинвест" (Metinvest BV) в национальной и иностранной валюте и рейтинг ее еврооблигаций с "B" до "B+" (на две ступени выше, чем рейтинг страны).

Об этом идет речь в статье "Почему инвесторы доверяют отдельным компаниям больше, чем Украине в целом" на сайте 112.ua.

Так, по словам исполнительного директора международного фонда Блейзера Олега Устенко, Украина проигрывает борьбу за инвестиции, хотя деньги на международном рынке капитала есть. Инвесторы ценят надежность, но власти не уделяют этому аспекту достаточно внимания, из-за чего инвесторы направляют деньги в те регионы, которые считают тихой гаванью и где их деньги, по их мнению, будут более защищены, считает Устенко.

"Согласно прогнозу, в нынешнем году приток иностранных инвестиций составит 1,5 миллиарда долларов в сравнении с показателем прошлого года – 1,7 миллиарда долларов. Годом ранее было 2,5 миллиарда долларов. А, например, в 2013 году, который считался довольно непривлекательным в плане привлечения инвестиций годом, в Украину пришло 4,5 миллиарда долларов иностранных инвестиций. Безусловно, это коррелировалось с рейтингами страны, которые никогда не были довольно высокими", - сказал 112.ua Устенко.

По его словам, кредитные рейтинги позволяют инвесторам не только оценить степень доверия к стране, но и сравнить качество ее инвестиционного климата с другими странами. Именно с помощью рейтингов можно оценить, какое место та или иная страна занимает в целом или в определенной группе, например, среди стран с развивающимися рынками, говорит Устенко: Любой инвестор, который принимает решение об инвестиции, всегда учитывает два параметра. Инвестор взвешивает уровень риска, который получит, инвестируя в конкретную страну, и уровень прибыльности на вложенный капитал. Чем выше уровень риска, тем более высокая доходность должна быть получена инвестором. С этой точки зрения любой инвестор смотрит вначале на рейтинг страны в целом и только после этого изучает отдельно взятые сектора и компании".

По его словам, несмотря на успех отдельных компаний в привлечении инвестиций, в целом в стране ситуация требует существенных изменений. "Низкие рейтинги Украины – это одна из причин, почему украинские, даже прогрессивные компании получают так мало инвестиций. Это логично: ведь рейтинг это, в частности, производная от качества бизнес климата в стране. А на это влияет и защита прав собственности, и прозрачность судебной системы, и уровень коррупции, и уровень развития инфраструктуры", - говорит Устенко.

Он добавляет, что в последнее время инвесторы стали более разборчивы, потому как пережили опыт кризисных явлений, происходивших в мире, и поэтому направляют инвестиции, как правило, в те регионы, которые считают тихой гаванью и где их деньги, по их мнению, будут более защищены. "Поэтому инвесторы стали выбирать меньшую прибыль, но и меньшие риски. Таким образом, они стали уходить из стран с развивающимися рынками (к которым относится и Украина) в развитые экономики. В результате конкуренция за инвестиционный ресурс значительно возросла. Украина проигрывает в борьбе за инвестиционный ресурс и одна из причин, почему у нас такие низкие темпы экономического роста, на уровне 3% в год, именно низкие рейтинги. Страна проигрывает не оттого, что у нас нет интересных бизнес-проектов, а потому, что страна в целом имеет высокий уровень риска и это понимают инвесторы", - сказал 112.ua Олег Устенко.