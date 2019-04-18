В Евросоюзе официально выступили с заявлением о ситуации с "ПриватБанком"

Международные партнеры Украина внимательно будут следить за развитием событий вокруг "ПриватБанка" в связи с сегодняшним решением суда о незаконности национализации банка.

В Евросоюзе выступили с официальным заявлением о ситуации с "ПриватБанком".

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Об этом говорится в заявлении, обнародованном на странице Представительства ЕС в Facebook. "В 2016 году международные партнеры Украины поддержали решение правительства и Национального банка Украины национализировать "ПриватБанк" по требованию бывших владельцев как единственный эффективный метод защиты вкладчиков банка - украинского народа и бизнеса - и стабильности финансовой системы", - говорится в заявлении.

"И, хотя это требовало вливания около 160 млрд грн средств украинских налогоплательщиков для восстановления платежеспособности банка, это обеспечило долгосрочную жизнеспособность "ПриватБанка", защитило деньги миллионов украинских граждан и укрепило экономическое здоровье страны", - убеждены в ЕС.

В этом контексте в Евросоюзе приветствуют реформу корпоративного управления "ПриватБанка" во главе с независимым наблюдательным советом, а также трансформацию бизнес-модели финучреждения, что "уже привело к усилению эффективности и стабильности всей банковской системы".

"Мы продолжаем поддерживать усилия НБУ по реформированию финансового сектора Украины, в частности, с помощью внедрения принципов разумного корпоративного управления, а также усилий Министерства финансов по реформированию корпоративного управления в государственных банках. Важно, что власть не прекращает свои усилия по возмещению убытков от бывших владельцев и связанных сторон обанкротившихся банков", - говорится в заявлении.

"Сторона обвинения и судопроизводство должны полноценно воспользоваться заключениями отчета специалистов Kroll по заказу НБУ. Международные партнеры Украины внимательно будут следить за развитием событий в этой сфере", - суммируется в заявлении.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров принял решение национализировать «ПриватБанк» в декабре 2016 года, руководствуясь рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны. До национализации ключевыми акционерами банка были бизнесмен Игорь Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов.

Сегодня, 18 апреля, Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил решение о 2016 года о выводе неплатежеспособного «ПриватБанка» с рынка с участием государства. Полный текст решения коллегия судей обещает объявить в течение десяти дней.

Согласно совместному заявлению Национального банка, Министерства финансов и «ПриватБанка», возвращение финучреждения его бывшим владельцам посредством отмены решения о национализации невозможно.

Также в НБУ сообщили о намерениях подать апелляцию на решение суда в установленные сроки, или в течение 30 дней с момента получения полного текста судебного решения.

Председатель правления банка Петр Крумханзл заверил, что решение суда об отмене национализации не повлияет на работу «ПриватБанка». По его словам, банк работает в обычном режиме, его ликвидность на сегодня - почти 100%, и нет никаких нестандартных ситуаций, включая массовое снятие денег со счетов и лимиты на такие операции.

Международные партнеры Украины, в частности Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк и посольство США выступили с заявлениями о поддержке национализации «ПриватБанка», а также о важности возмещения убытков бывшими владельцами обанкротившихся банков и о намерениях внимательно следить за событиями в этой сфере.