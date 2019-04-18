НБУ: возвращение "ПриватБанка” прежним владельцам через отмену национализации невозможно

Это противоречит обязательствам Украины перед Международным валютным фондом, сообщила Рожкова.

Возврат национализированного в 2016 году крупнейшего банка Украины «ПриватБанк» его прежним владельцам посредством отмены решения о национализации через суд невозможен.

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Об этом заявила первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова в ходе брифинга относительно решения Окружного административного суда Киева о признании противоправным и отмене решения 2016 года о выведении неплатежеспособного «ПриватБанка» с рынка с участием государства.

«Возврат банка прежним владельцам посредством отмены национализации невозможен. Банк был признан неплатежеспособным вследствие чрезвычайно масштабных мошеннических схем на сумму чуть больше 5,5 млрд долл. США. Возврат этих средств государству и привлечение виновных к ответственности является обязательством банка и одним из условий меморандума о сотрудничестве между Украиной и Международным валютным фондом», - сказала Рожкова.