Крупные и средние предприятия Украины за год увеличили прибыль на четверть

Доля убыточных предприятий сократилась до 23%.

Крупные и средние предприятия Украины в 2018 году получили 352,955 млрд грн прибыли до налогообложения, что на 24% выше показателя за 2017 год.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, результат прибыльных предприятий вырос на 4% - до 579,961 млрд грн, результат убыточных – сократился на 16%, до минус 227,006 млрд грн.

Также сообщается, что доля убыточных предприятий за прошлый год сократилась до 23% с 23,5% годом ранее.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, крупные и средние предприятия Украины в 2017 году увеличили прибыль до налогообложения в 1,6 раза по сравнению с 2016 годом.