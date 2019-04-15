Суд отказал Насирову в приостановке конкурсов в налоговую и таможенную службы

Результаты конкурсов будут объявлены 23 апреля.

Окружной административный суд Киева не удовлетворил иск бывшего главы Государственной налоговой службы Украины (ГФС) Романа Насирова с требованием остановить конкурсы на занятие руководящих должностей в налоговой и таможенной службах.

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Об этом сообщается на странице Министерства финансов Украины в сети Facebook со ссылкой на информацию Кабинета министров.

"Министерство финансов приветствует решение суда и считает исковые требования бывшего руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова относительно объявления конкурсов на должности руководителей новой Государственной таможенной службы (ГТС) и Государственной налоговой службы (ГНС) безосновательными", - сказано в сообщении.

Как отметили в пресс-службе Минфина, подготовительное заседание по иску Насирова к правительству относительно объявления вышеупомянутых конкурсов запланировано на 6 мая.

По данным пресс-службы, первый этап конкурса состоялся 9 апреля - кандидаты сдавали тест на знание иностранного языка, по результатам которого Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы отобрало 11 кандидатов, которых ждут ситуативные задания и задания на знание законодательства, а также собеседование.

Результаты конкурса будут объявлены 23 апреля.

"Эта реформа является одной из самых сложных в сфере ответственности Минфина, учитывая объем работы и противодействие, которое она вызывает. Подача иска Романом Насировым является не чем иным, как желанием затормозить реформирование фискальной службы путем предотвращения или затягивания проведения прозрачных конкурсов", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что реформа ГФС улучшит качество сервисов, которые предоставляются налогоплательщикам, а также повысит прозрачность и подотчетность работы налоговых и таможенных органов.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2018 года Кабинет министров принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

По информации Нацагентства Украины по вопросам государственной службы, документы для участия в конкурсе на должности руководителей налоговой и таможенной служб подали по 7 кандидатов.

Согласно Меморандуму по новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом, процесс реорганизации ГФС планируется завершить к концу апреля текущего года.