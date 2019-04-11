Иск экс-главы ГФС Насирова не помешает реформе службы – министр финансов

По словам министра Оксаны Маркаровой, иск Насирова "огорчит, но не остановит".

Судебный иск бывшего главы Государственной налоговой службы Украины Романа Насирова с требованием остановить конкурс на занятие руководящих должностей в налоговой и таможенной службах не будет препятствием для реформирования ГФС.

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Об этом написала министр финансов Украины Оксана Маркарова на своей странице в соцсети Facebook.

"Как узнать, что реформа движется в правильном направлении, что конкурсы происходят прозрачно и их результаты беспокоят тех, кто не готов к созданию новой сервисной налоговой службы и новой сильной таможенной службы? Вот - в ход идут последние козыри - попытки остановить конкурсы с помощью суда", - написала Маркарова.

По словам министра, иск Насирова "огорчит, но не остановит", а юридическая позиция Минфина об отсутствии других оснований для иска будет озвучена позже.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2018 года Кабинет министров принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

По информации Нацагентства Украины по вопросам государственной службы, документы для участия в конкурсе на должности руководителей налоговой и таможенной служб подали по 7 кандидатов.

Согласно Меморандуму по новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом, процесс реорганизации ГФС планируется завершить к концу апреля текущего года.