НБУ с начала года проверил триста обменников

При этом регулятор выявил 12 нелегальных обменников.

Национальный банк Украины за январь-март 2019 года провел 284 проверки пунктов обмена валют небанковских финансовых учреждений, по результатам которых выявил 12 нелегальных обменников.

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Как сообщается на сайте НБУ, нелегальные пункты выявлены в Донецкой, Сумской, Харьковской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях. Информацию о них Нацбанк направил в правоохранительные органы.

Также в ходе проверок Нацбанк установил и другие нарушения порядка валютно-обменных операций, в том числе проведение операций без документального оформления, несоответствие между объемами наличных в кассе и бухгалтерскими документами, непредоставление во время проверки документов, материалов и информации по запросу НБУ.

Также сообщается, что данные о нелегальных обменниках с соответствующими фото опубликованы на сайте НБУ.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в 2018 году провел свыше 1100 проверок пунктов обмена валюты небанковских финучреждений во всех областях Украины, в ходе которых выявил 78 нелегальных обменников.