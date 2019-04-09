Раскрыты характеристики нового ракетного комплекса "Нептун" (фото)

Очередные заводские испытания ракетного комплекса прошли 5 апреля 2019 года.

Эксперт, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец раскрыл некоторые подробности о новом ракетном комплексе "Нептун", очередные заводские испытания которого прошли 5 апреля 2019 года.

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"РК-360МЦ - комплекс крылатых ракет наземного базирования с противокорабельной ракетой Р-360. Комплекс предназначен для поражения боевых кораблей классов крейсер, эсминец, фрегат, корвет, десантных, танкодесантных кораблей и транспортов, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп и десантных отрядов, и береговых радиоконтрастных целей в простых и сложных метеорологических условиях, в любое время суток и года, при активной огневой и радиоэлектронной противодействия противника", - написал он на своей странице в Facebook.

По словам эксперта, комплекс "Нептун" имеет такие характеристики:

Дальность стрельбы: от 7 до 280 км

Удаленность стартовой позиции от береговой полосы - не более 25 км

Максимальное количество ракет Р-360 в одном залпе — 24 единицы

Интервал пуска в залпе — от 3 до 5 сек.

Время развертывания комплекса на новой позиции — до 15 минут

Запас движения комплекса по суше — до 1000 км.

Ранее в Одесской области прошли успешные завершающие испытания крылатой ракеты "Нептун" в условиях противодействия РФ средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).