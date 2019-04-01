Финрынки спокойно отреагировали на первый тур президентских выборов

Гривня укрепляется, а стоимость внешних заимствований снижается.

Финансовые рынки спокойно восприняли предварительные результаты первого тура президентских выборов в Украине - гривня укрепляется, а стоимость внешних заимствований снижается, сообщили УНИАН участники рынка.

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В частности, по информации дилеров коммерческих банков, национальная валюта Украины по результатам торгов на межбанковском валютном рынке сегодня к 14:00 укрепилась к доллару США на 12 копеек - до 27,18/27,21 гривни/доллар.

Представители инвестиционных компаний, в свою очередь, отмечают снижение ставок доходности по суверенным облигациям Украины в пределах 0,07-0,26 п.п. за день и 0,18-0,46 п.п. за неделю.

"Пока мы видим, что рынки воспринимают предварительные результаты первого тура президентских выборов позитивно. По гривне нормальная динамика - она укрепляется. Настроения на внешних рынках в целом хорошие. Инвесторы и партнеры Украины воспринимают эту новость пока хорошо, потому что больше всего они боялись победы Юлии Тимошенко", - прокомментировал УНИАН специалист Dragon Capital Сергей Фурса.

По его словам, с учетом количества голосов за Тимошенко инвесторы также больше не опасаются назначения ее в дальнейшем премьер-министром после формирования коалиции в новом парламенте. "Соответственно, пока что - на первом этапе - восприятие позитивное", - добавил Фурса.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Центральной избирательной комиссии Украины, по результатам обработки 80% протоколов участковых избирательных комиссий с итогами голосования в первом туре на выборах президента Украины лидирует Владимир Зеленский, которого поддержали 30,40% избирателей. Во втором туре он будет соперничать за пост главы государства с действующим президентом Петром Порошенко, за которого проголосовали 16,03% избирателей.