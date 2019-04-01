Из-за Brexit Британия теряет £600 миллионов фунтов в неделю - эксперты

Отмечается, что в случае жесткого сценария Brexit Британию ждут еще большие потери.

По данным исследования Goldman Sachs, британская экономика потеряла примерно 2,5% ВВП из-за принятого в середине 2016 года решения о выходе из Европейского союза.

Читайте такжеРост экономики Великобритании замедлился до шестилетнего минимума из-за Brexit

Об этом сообщает "Коммерсант".

"Как говорится в циркуляре для клиентов банка, на который ссылается Euronews, по расчетам экспертов банка, потери британской экономики составляют примерно 600 миллионов фунтов стерлингов в неделю", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае жесткого сценария, то есть выхода Соединенного Королевства из ЕС без заключения соглашения (экономисты банка оценивают вероятность этого в 15%), Британию ждут еще большие потери, связанные со "значительным" ударом по доверию, который выразится в резком падении курса британской валюты.

Как сообщал УНИАН, Палата общин британского парламента 29 марта провела очередные дебаты относительно соглашения о выходе Великобритании из состава Евросоюза.

В результате обсуждения депутаты уже в третий раз отклонили подготовленное правительством соглашение: против проголосовали 344 депутата, за - 286.