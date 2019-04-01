Из-за Brexit Британия теряет £600 миллионов фунтов в неделю - эксперты
По данным исследования Goldman Sachs, британская экономика потеряла примерно 2,5% ВВП из-за принятого в середине 2016 года решения о выходе из Европейского союза.
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Об этом сообщает "Коммерсант".
"Как говорится в циркуляре для клиентов банка, на который ссылается Euronews, по расчетам экспертов банка, потери британской экономики составляют примерно 600 миллионов фунтов стерлингов в неделю", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в случае жесткого сценария, то есть выхода Соединенного Королевства из ЕС без заключения соглашения (экономисты банка оценивают вероятность этого в 15%), Британию ждут еще большие потери, связанные со "значительным" ударом по доверию, который выразится в резком падении курса британской валюты.
Как сообщал УНИАН, Палата общин британского парламента 29 марта провела очередные дебаты относительно соглашения о выходе Великобритании из состава Евросоюза.
В результате обсуждения депутаты уже в третий раз отклонили подготовленное правительством соглашение: против проголосовали 344 депутата, за - 286.