Топливный рынок в Украине, переживающий из-за развязанной Россией против нашей страны войны острый кризис, за последние несколько недель начал показывать новую динамику.

После периода жесточайшего дефицита бензина и дизеля украинские автомобилисты начали замечать некоторые позитивные изменения.

Если еще в начале мая многие крупные сети АЗС отпускали не больше пяти-десяти литров на один бак и для этого нужно было простоять в очереди несколько часов, то к началу июня время на стояние за топливом сократилось до получаса, а заправить можно уже до двадцати, а иногда и более литров. При наличии карты лояльности данной сети АЗС, если повезет, можно уже заправить 30-40 литров.

Стоит отметить, что большинство украинских автолюбителей по-прежнему не могут радостно вскрикнуть оператору на АЗС долгожданную фразу "До полного!". Но ситуация двигается в сторону улучшения, хотя не без шероховатостей и спекуляций.

Ситуация по регионам нашей страны разная: естественно, что чем ближе регион к боевым действиям, тем острее дефицит и дороже поставки топлива.

В среднем, относительно довоенного времени все виды автомобильного горючего подорожали на 70-100%. Чуть более доступным для водителей является сжиженный газ, хуже ситуация с бензином и дизельным топливом.

За это время правительство приняло ряд мер, которые простимулировали владельцев сетей заправок завозить с рынка Евросоюза больше топлива.

В середине мая правительство отменило государственное регулирование цен на бензин и дизель, введенное ровно год назад. При этом бизнесменам намекнули, что "ценовая свобода" не должна выходить за пределы 58 грн за литр дизельного топлива и 52 грн за бензин.

Решение для рынка оказалось спорным, ведь активное давление при его принятии оказывали сами автозаправочные сети, которые утверждали, что ограничения не дают покрывать затраты на закупку и значительно подорожавшую транспортировку ресурса из европейских стран в Украину.

Противники ценовой свободы указывали, что от высокой стоимости товара на отечественных АЗС существующих объективных проблем с логистикой поставок меньше не становится.

Да, снятие ограничения на цену действительно дало стимул для автозаправочных сетей, включая небольшие, взяться за сложный и не отлаженный процесс организации продажи европейского топлива в Украине и немного наполнило рынок.

Однако, ценовой карт-бланш также дал поле для манипуляций недобросовестным предпринимателям, которые не упускают шанс дополнительно заработать, несмотря на четвертый месяц кровавой и разрушительной войны в нашей стране.

В каждом городе водители организовали телеграм-каналы, в которых делятся друг с другом свежей информацией о том, на какой заправке и по какой цене можно купить топливо. Конечно, это требует моментальной реакции автомобилиста. Не факт, что к тому моменту, как он доберется до указанной заправки, горючее там еще останется.

Недавний скандал на одной из украинских заправок стал показательным. Так, стоящие в многочасовой очереди водители наблюдали за тем, как "особенный клиент" заправлял двести литров в цистерны и платил наличкой. При этом, когда очередь дошла до других автомобилей, им в заправке отказали, поскольку топливо уже кончилось. Объяснить такой избирательный подход представители АЗС не смогли.

В социальных сетях автомобилисты жалуются, что топливо, которое вписывается в условный "ценовой потолок" правительства 52-58 грн, очень быстро заканчивается. При этом, каким-то чудесным образом горючее все же находится, если заранее договориться со "своими людьми" и заплатить свыше 70 грн за литр.

Конечно же, если у человека есть критическая необходимость заправиться, то он заплатит и сотню гривень за литр, но можно ли считать нормальным положение дел, при котором заправщики с такой легкостью безнаказанно спекулируют в эти сложные времена?

Кроме того, часто можно услышать, что крупные сети АЗС отказывают юридическим лицам в заключении договоров на отплату по безналичному расчету, ссылаясь на отсутствие необходимого ресурса. А кто и как может проверить, сколько на самом деле осталось топлива в хранилищах на заправке и действительно ли "придержанное" пойдет на нужды армии, медицины и коммунальщиков, или будет перепродано "своим" с наценкой?

Нужно признать, что ценовая свобода сделала рынок топлива в Украине мутным и добавила неразберихи и дискомфорта для потребителей.

Несмотря на продолжение активных военных действий в ряде регионов нашей страны и другие острейшие проблемы, власть не должна выпускать из виду контроль за качеством и стоимостью необходимого многим украинцам горючего.

Что касается увеличения количества ресурса в стране, то на днях произошло важное событие: пограничники на западной границе совместно с таможенниками, наконец-то, начали бесперебойно и вне очереди пропускать транспортные средства, которые перевозят топливо.

Проще говоря, для бензовозов организовали "зеленый коридор": в случае возникновения очередей им предоставляется приоритет в пересечении границы с выделением, в том числе, отдельных полос для движения.

Таким образом, горючее в Украину будет заезжать быстрее, а значит, оснований для повышения цен становится все меньше.

Скорее всего, нынешняя ситуация с дефицитом топлива в Украине из-за сохраняющегося высокого спроса и логистических проблем продлится еще до конца лета.

Если контролирующие органы никак не отреагируют на спекулятивные замашки некоторых заправок и не возобновят какой-то вид контроля над их деятельностью, то решение проблемы с нехваткой топлива застопорится, а цены не остановятся на нынешнем уровне, вопреки отсутствию объективных для этого экономических причин.

Анна Бредихина