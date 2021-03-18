Президент поручил секретарю Совета нацбезопасности и обороны Алексею Данилову вынести проекты соответствующих решений на ближайшее заседание СНБО по энергетическим вопросам.

Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает ограничение импорта электроэнергии из России и Беларуси, в связи с чем поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову представить проекты соответствующих решений.

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Об этом говорится в ответе президента на запрос народного депутата Михаила Бондаря, который депутат опубликовал на своей странице в Facebook.

"Поддерживаю предложение по ограничению импорта электроэнергии из государств, не являющихся членами Энергетического сообщества, и необходимости совершенствования законодательного регулирования такого ограничения. В связи с этим я обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой всесторонне рассмотреть вопрос, указанный в запросе, и ввести комплекс действенных мер", - сказано в ответе президента.

Президент также поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову привлечь совет экспертов и вынести проекты соответствующих решений на ближайшее заседание СНБО по энергетическим вопросам.

Что этому предшествовало

Ранее исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко заявил, что он выступает против импорта электроэнергии из России и Беларуси, но во время пиковых нагрузок в морозные дни Украина пока не может обойтись без него.

Украина 1 февраля 2021 года возобновила коммерческий импорт электроэнергии из России из-за дефицита электричества в пиковый зимний период.

В январе 2021 года Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси после почти девятимесячного запрета регулятора.

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Автор: Анна Бредихина