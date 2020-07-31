Зеленский подписал закон о «зеленой» энергетике

Данный закон позволит снизить тариф для солнечных электростанций на 15%, а для ветровых электростанций - на 7,5%.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усовершенствовании условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в Facebook.

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Что изменится

"Президент подписал законопроект №3658, который закрепляет ключевые положения Правительственного меморандума с производителями «зеленой» энергетики. Данный закон позволит снизить тариф для солнечных электростанций на 15%, а для ветровых электростанций - на 7,5%", - отметил он.

По словам главы правительства, на практике это будет означать, что государство и все украинцы сэкономят почти 7 млрд гривень ежегодно.

Шмыгаль рассчитывает, что до 2030 года меморандум позволит уменьшить объем выплат «зеленой генерации» примерно на 2 млрд евро.

"Подписанный закон будет содействовать сбалансированию рынка электроэнергии, защитит права инвесторов и позволит избежать повышения тарифов на электроэнергию для людей", - добавил премьер-министр.

Хронология событий

Министерство энергетики и защиты окружающей среды заявило, что намерено подписать меморандум с инвесторами в возобновляемую энергетику о снижении «зеленого» тарифа и об остановке строительства новых объектов.

Доля электроэнергии из возобновляемых источников генерации энергии в Украине выросла до 8%, что составляет 26% денежного оборота на рынке.

Ранее и. о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец заявляла, что украинская энергетическая отрасль полностью разбалансирована во взаиморасчетах, и к концу года задолженность государства по расчетам за произведенную электроэнергию из возобновляемых источников (ВИЭ) может достигнуть 26 млрд грн.

Более 20% рынка возобновляемой энергетики в Украине принадлежит энергохолдингу ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова, далее идут шведские, китайские и украинские компании.

14 мая 2020 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на встрече с инвесторами в возобновляемую энергетику заявил, что Украина не может себе позволить иметь самую дорогую «зеленую» энергию в Европе.

18 мая 2020 года народный депутат Александр Дубинский заявил, что в Украине один из самых высоких тарифов в мире на зеленую энергетику - 4,21 гривни за кВт-час.

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