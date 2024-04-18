Это уже третья известная атака на тренировочный центр за последнее время.

В четверг, 18 апреля 2024 года, беспилотник атаковал учебный центр временно оккупированной Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии.

Как отметили в МАГАТЭ, взрыв был слышен в 10:35 утра. Отмечается, что обошлось без разрушений. Однако российские оккупанты отказали представителям МАГАТЭ в доступе в учебный центр, где вероятно прогремел взрыв.

"Это уже третья известная атака на тренировочный центр за последнее время, еще два подобных инцидента случились на прошлой неделе. На ЗАЭС сообщили команде МАГАТЭ, которая находится на объекте, что сегодняшний дрон был "нейтрализован", не уточнив подробностей", – говорится в сообщении.

Пока удары беспилотников не ставили под угрозу ядерную безопасность на объекте, заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

"Но, как я сказал Совету Безопасности Организации Объединенных Наций несколько дней назад, эти безрассудные атаки должны быть немедленно прекращены", – добавил он.

Ситуация на ЗАЭС

Несколько дней назад генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что все шесть энергоблоков временно оккупированной Запорожской атомной электростанции переведены в состояние холодного останова. Это произошло впервые с 2022 года.

Между тем в США заявили, что Вашингтон следит за ситуацией на ЗАЭС. Там отметили, что Москва играет в очень опасную игру, захватив Запорожскую атомную электростанцию.

"Мы ознакомлены с сообщениями об атаке БПЛА по Запорожской АЭС. Мы продолжаем наблюдать за условиями на станции, в частности за официальной отчетностью МАГАТЭ, которая, к счастью, отметила, что повреждения в результате удара БПЛА не поставили под угрозу ядерную безопасность", – заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

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