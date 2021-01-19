Газ из подземных хранилищ отбирается не только для нужд украинских, но и для иностранных заказчиков.

За минувшие газовые сутки из украинских подземных хранилищ газа (ПХГ) было отобрано 136 миллионов кубометров газа, что является рекордным показателем за последние 5 лет.

Читайте такжеЦена на газ в 2021: для 14 облгазов снизили тариф на распределениеОб этом в Facebook сообщил руководитель оператора украинских подземных газохранилищ госкомпании "Укртрансгаз" Сергей Перелома.

"Рекордные объемы отбора газа - доказательство успешности европейского вектора, который мы так активно развивали прошлые годы. В эти дни мы отбираем газ из ПХГ не только для нужд украинских, но и для иностранных заказчиков", - сообщил Перелома.

Комментарий главы "Укртрансгаза"

Так же он отметил, что последний раз объемы отбора приближались к такому значению в начале марта 2018 года - в один из последних этапов "газовой войны" с "Газпромом". Из украинских ПХГ 1 марта 2018 года было отобрано 116 миллионов кубометров.

"Тогда "Газпром" уменьшил объемы поставок газа в украинскую ГТС, фактически исключив транзит законтрактованных объемов в страны ЕС. В те дни Украина устояла, законтрактовала дополнительные объемы газа в Польше, увеличила отбор из своих газохранилищ и существенно сократила потребление газа", - напомнил он.

Что этому предшествовало

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) с 9 по 16 января сократились на 2,6% - до 22,5 миллиарда кубометров.

По состоянию на 16 января запасы газа в ПХГ были на 27% больше, чем на аналогичную дату 2020 года (17,7 миллиарда кубометров).

При этом украинские газовые хранилища заполнены на 73%.

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Автор: Игорь Орел