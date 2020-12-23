Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6000 МВт.

В январе следующего года Запорожская атомная электростанция впервые в своей истории выйдет на полную проектную мощность. Это произойдет после завершения планового ремонта на энергоблоках ЗАЭС и благодаря введению в эксплуатацию линии электропередачи 750 кВ от ЗАЭС к подстанции «Каховская».

Об этом глава НАЭК «Энергоатом» Петр Котин сообщил во время рабочего визита на ЗАЭС 23 декабря.

Петр Котин отметил, что Энергоатом завершил масштабный инвестиционный проект, который Компания осуществляла совместно с НЭК «Укрэнерго». 23 декабря 2020 года на площадке Запорожской АЭС заработала новая линия электропередачи к подстанции «Каховская» протяженностью 186 км.

Руководитель Компании также отметил, что на энергоблоке №5 ЗАЭС заканчивается плановый средний ремонт, в ходе которого выполненырегламентные и сверхрегламентные работы, направленные на повышение безопасности энергоблока. «На завершающей стадии процесс продления срока эксплуатации энергоблока. Все мероприятия выполняются согласно графику. Поэтому мы уверены, что уже в январе 2021 года на крупнейшей АЭС Европы – Запорожской – в работе будут все шесть энергоблоков-миллионников», – рассказал Петр Котин.

А это имеет большое значение не только для повышения надежности энергоснабжения в южной части Объединенной энергосистемы Украины, но и для будущей синхронизации ОЭС с европейской сетью ENTSO-E.

Дополнительную проверку состояния выполнения необходимых мероприятий для возможности продления эксплуатации энергоблока №5 проведет инспекция Госатомрегулирования, после чего будет получена соответствующая лицензию регулятора. На Запорожской АЭС подчеркивают надежность и безопасность работы станции – залог эффективного функционирования Объединенной энергосистемы Украины.

Для справки: Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985-м, третий – в 1986-м, четвертый – в 1987-м, пятый – в 1989-м, шестой – в 1995 году. С 1984 года вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2 до 23%. (Напомним, что из-за недостаточной пропускной способности трех действующих ЛЭП ЗАЭС могла выдать максимум 5300 МВт вместо возможных 6000 МВт).

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН