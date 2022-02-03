Средневзвешенная цена на электроэнергию в Украине на рынке "на сутки вперед" (РДН), который является главным ориентиром для всех сегментов рынка, за 2021 год выросла на 49,2%, до 2038,6 грн за МВт-час.
Об этом свидетельствуют данные госпредприятия "Оператор рынка".
"Средневзвешенная цена купли-продажи электроэнергии на РДН в 2021 году была на 49,26% выше средневзвешенной цены 2020 года и составляла 2 038,60 грн/МВт-ч", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по сравнению с индексами цен базового нагрузки на аналогичных торговых площадках соседних европейских стран, ценовые индексы в Украине, особенно во втором полугодии 2021 года, были значительно ниже.
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"Так, в течение прошлого года помесячные индексы цен базового нагрузки в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭС) Украины были меньшими в пределах от 18,7% (в ноябре) до 58,2% (в мае) от соответствующего индекса в Польше, от 0,7% (в феврале) до 60,2% (в декабре) в Румынии, от 6,1% (в феврале) до 62,7% (в декабре) в Венгрии и от 5,4% (в феврале) до 60,5% (в декабре) в Словакии", - отметил "Оператор рынка".
Цены на электроэнергию:
- Рост цен на оптовом рынке электроэнергии сильнее всего влияет на промышленные предприятия, поскольку делает их продукцию на международных рынках неконкурентоспособной.
- Повышение стоимости электроэнергии в конечном счете заставляет предпринимателей повышать цены на свою продукцию.
- С 1 октября 2021 года по 30 апреля 2022 года для украинцев, потребляющих до 250 кВт-ч в месяц, тариф составляет 1,44 грн за кВт-ч. По данным Министерства энергетики, таких потребителей в нашей стране большинство – 80%.
- В то же время для домохозяйств, потребляющих более 250 кВт-ч в месяц, цена остается неизменной – 1,68 грн за кВт-ч за все потребленное электричество.
- Рынок "на сутки вперед" - это рынок купли-продажи объемов электроэнергии с периодом покрытие – следующие сутки, на котором все сделки согласовываются с оператором системы передачи. Эти соглашения проводятся за день до периода покрытия.