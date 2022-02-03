Средневзвешенная цена за прошлый год составляла 2038,6 грн за МВт-ч.

Средневзвешенная цена на электроэнергию в Украине на рынке "на сутки вперед" (РДН), который является главным ориентиром для всех сегментов рынка, за 2021 год выросла на 49,2%, до 2038,6 грн за МВт-час.

Об этом свидетельствуют данные госпредприятия "Оператор рынка".

"Средневзвешенная цена купли-продажи электроэнергии на РДН в 2021 году была на 49,26% выше средневзвешенной цены 2020 года и составляла 2 038,60 грн/МВт-ч", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по сравнению с индексами цен базового нагрузки на аналогичных торговых площадках соседних европейских стран, ценовые индексы в Украине, особенно во втором полугодии 2021 года, были значительно ниже.

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"Так, в течение прошлого года помесячные индексы цен базового нагрузки в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭС) Украины были меньшими в пределах от 18,7% (в ноябре) до 58,2% (в мае) от соответствующего индекса в Польше, от 0,7% (в феврале) до 60,2% (в декабре) в Румынии, от 6,1% (в феврале) до 62,7% (в декабре) в Венгрии и от 5,4% (в феврале) до 60,5% (в декабре) в Словакии", - отметил "Оператор рынка".

Цены на электроэнергию: