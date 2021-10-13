Средневзвешенная стоимость газа на европейских хабах до границы Украины достигла 40 грн за кубометр.

Средняя цена импортного природного газа в Украине в сентябре 2021 года по сравнению с августом выросла на 27% и составила 543,1 долл. за тысячу кубометров.

Об этом сообщается на сайте Министерства экономики со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.

При этом за год голубое топливо подорожало в 3,8 раза. В сентябре 2020 года его цена была на уровне 140,5 долл. за тыс. куб. м.

"Государственная таможенная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 30 сентября 2021 года, которая составляет 14480,54 грн, или 543,1 долл. за 1 тыс. куб. м", - говорится в сообщении.

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6 октября цена продажи газа в Европе достигла почти 2 тыс. долл. за тысячу кубов, что является абсолютным рекордом.

Согласно данным Украинской энергетической биржи, средневзвешенная стоимость газа на европейских хабах до границы Украины достигла 40 грн за кубометр.

При этом для бытовых потребителей в нашей стране действует годовое предложение цены газа от 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для предприятий теплокоммунэнерго "Нафтогаз" предлагает трехлетние контракты по цене 7,42 грн за кубометр на первый год.

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Автор: Анна Бредихина