Предложение действует для потребителей группы Б на территории объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины.

Поставщик энергоресурсов ООО "ЙЕ Энергия" предлагает компаниям категории малого и среднего бизнеса заключить договор поставки электроэнергии на первый квартал 2022 г. по тарифу "Фиксированный".

Об этом компания сообщает на своем сайте.

Преимуществом данного тарифа, по информации компании, является удобство планирования объема затрат на электроэнергию в условиях существенного колебания цены на рынке на сутки вперед (РСВ). В частности, по данным Оператора рынка, средневзвешенная цена на РСВ за последние два месяца заметно росла: в октябре – на 25% по сравнению с сентябрем, в ноябре – на 22% по сравнению с октябрем.

Для потребителей, выбирающих тариф "Фиксированный", цена останется неизменной до конца марта, обещают в компании.

Предложение действует для потребителей группы Б (без средств почасового учета электроэнергии) на территории объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины.

Заключить договор по тарифу "Фиксированный" клиенты могут до 13 декабря 2021 г., выбрав наиболее удобный способ оплаты из трех – предоплата, подекадная оплата или же постоплата.

Справка

"ЙЕ Энергия" является крупным игроком на рынке природного газа и электроэнергии для нужд бытовых и небытовых потребителей. В 2020 году компания реализовала на рынке 5,6 млрд куб м газа и 35 тыс. МВт электроэнергии.

Автор: Иван Бойко