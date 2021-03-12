По мнению эксперта, сделка несет хороший экономический эффект для всей отрасли и экономики Украины в целом.

Высокая оценка международным рейтинговым агентством Moody's недавней сделки по приобретению Группой компаний "Метинвест" контрольного пакета акций "Покровской угольной группы" является мощным сигналом для международных инвесторов, что в Украину, в том числе в Донецкую область, можно вкладывать деньги.

Такое мнение в комментарии сайту "Обозреватель" высказал президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков, комментируя заявление Moody's о том, что сделка позволит группе достичь самообеспечения коксующимся углем до 90-100% потребностей с 46% в 2020 году.

По мнению Каленкова, эта сделка дает сигнал иностранным инвесторам, что в Украину можно вкладывать деньги, несмотря на продолжающиеся боевые действия на Донбассе.

"Более того, можно инвестировать в этот регион. То, что "Метинвест" оценивает вложение в эту географию, в Донецкую область на подконтрольной Украине территории, как безопасное, для многих инвесторов это хороший пример того, что можно вкладывать деньги в Украину, и в частности в Донецкий регион", – отметил он.

Более того, уверен Каленков, такое решение "Метинвеста" несет хороший экономический эффект для всей отрасли и экономики Украины в целом.

"Прежде всего, это уменьшение зависимости от импортного коксующегося угля и снижение рисков Украины в этом направлении, поэтому это большой позитив и для отрасли, и для экономики. Но к тому же очень важно, что это позитивный сигнал для инвесторов. "Метинвест", помимо того, что является крупнейшей в Украине компанией, еще и глобальный игрок. Компания поставляет продукцию на глобальном рынке и отслеживается такими же глобальными игроками и инвесторами. Поэтому к этой сделке было такое высокое внимание", – пояснил эксперт.

Справка УНИАН. В состав "Покровской угольной группы" входят несколько предприятий, ключевыми из которых являются шахтоуправление "Покровское" и Свято-Варваринская обогатительная фабрика. Эти предприятия осуществляют добычу рядового угля, его обогащение и последующую реализацию в виде угольного концентрата. В частности, шахтоуправление "Покровское" производит высококачественный уголь марки К, используемый для производства металлургического кокса,а Свято-Варваринская обогатительная фабрика является одним из крупнейших обогатительных предприятий в Украине с проектной мощностью обогащения около 8 млн т рядового коксующегося угля в год.

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Автор: УНИАН