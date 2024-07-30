ДТЭК Энерго направляет все имеющиеся ресурсы на восстановление обстрелянных россией теплоэлектростанций, чтобы подготовить их к следующему отопительному сезону. Об этом в интервью рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

По его словам, самый быстрый и эффективный способ возвращения в работу поврежденных ТЭС – это возвращать в энергосистему именно то, что можно быстро отремонтировать.

"Если разрушается, то не все. Разрушаются отдельные элементы или отдельное оборудование. Восстановить всю систему, всю станцию – это годы и годы на то, чтобы построить все заново. Поэтому, когда есть инфраструктура и нужно в рамках этой инфраструктуры отремонтировать и отреконструировать то, что подверглось ударам – это, безусловно, требует меньше средств и времени. Поэтому и у нас основная ставка – на восстановление наших электростанций", – пояснил он.

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Салеев заверил, что до начала отопительного сезона все ресурсы, которые есть у компании, направлены именно на ремонты и восстановление теплоэлектростанций. Он отметил, что за первое полугодие этого года "ДТЭК Энерго" направил на эти цели почти полтора миллиарда гривень собственных средств.

Ранее в ДТЭК Рината Ахметова сообщали, что в целом в этом году компания планирует вложить в ремонты и восстановление поврежденных от обстрелов теплоэлектростанций около 3,9 млрд грн, что соответствует прошлогодним вложениям.