Убытки достигают сотен миллиардов долларов.

В Украине по состоянию на сегодня из-за постоянных атак российских военных в восстановлении нуждаются 160 тысяч объектов инфраструктуры и жилых домов.

"Россия уже три месяца бомбит энергетическую и гражданскую инфраструктуру нашей страны. В результате таких атак повреждено более половины всех энергообъектов в стране. В целом в Украине сейчас 160 тыс. объектов инфраструктуры и жилых домов, которые нуждаются в восстановлении. Убытки достигают сотен миллиардов долларов", - сообщил премьер-министр Денис Шмигаль во время выступления в онлайн-режиме на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Премьер-министр напомнил, что летом 2022 года правительство вместе со Всемирным банком и Еврокомиссией публиковало первый отчет с оценкой потребностей для восстановления, тогда речь шла о 350 миллиардах долларов. Сейчас идет работа над вторым отчетом.

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"Потребности на восстановление будут увеличиваться ориентировочно вдвое", - отметил Шмигаль.

План восстановления Украины - что известно

В июле 2022 года Шмигаль во время презентации документа на международной конференции в швейцарском городе Лугано показал план восстановления Украины, который состоит из трех ключевых этапов.

Первый этап предполагает восстановление объектов, являющихся критическими для жизни людей. Второй этап - восстановление разрушенных объектов базовой инфраструктуры. Третий этап этого плана – это долгосрочная трансформация, она касается всех сфер, начиная от образования, медицины и заканчивая "зеленым переходом" и новым военно-промышленным комплексом.

План восстановления Украины оценивается на сегодня в 750 миллиардов долларов, основным источником восстановления государства должны стать конфискованные активы в России.

В этом году правительство планирует получить 17 миллиардов долларов на восстановление имущества, поврежденного и разрушенного в результате полномасштабного российского вторжения.

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