Председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус рассказал, два крупных теплоснабжающих предприятия Чернигова уже направили городским властям свои предложения о повышении тарифов.

Чернигов в данный момент остался единственным городом в Украине, который намерен не выполнять подписанный ранее Меморандум о неповышении уровня тарифов для населения во время отопительного сезона 2021-2022. Об этом стало известно во время заседания Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины, прошедшем 29 октября в Одессе.

Согласно отчетам глав и заместителейруководителей областных администраций, Меморандум о сохранении тарифов на уровне предыдущего отопительного сезона во всех областях выполняется. Исключением стал только один город, где местные власти планируют тарифы повысить.

По данным заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко, этим городом оказался Чернигов.

"У нас есть одна ситуация в Черниговской области: мэр города Чернигов господин Атрошенко собирается все-таки единственным в Украине повысить тарифы на отопление", - доложил Тимошенко.

Глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус подтвердил информацию Тимошенко. По его словам, два крупных теплоснабжающих предприятия Чернигова уже направили городским властям свои предложения о повышении тарифов. Впрочем, до вынесения окончательного решенияэтот вопрос еще будет рассмотрен профильной депутатской комиссией.

Чтобы Чернигов присоединился к Меморандуму и отказался от повышения тарифов, Президент Владимир Зеленский, в свою очередь,попросил заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко, главу Черниговской ОГА Вячеслава Чауса и главу правления Нафтогаза Юрия Витренко провести дополнительные переговоры с мэром города.

Если же и эти переговоры не увенчаются успехом, Зеленский попросил подключиться к решению вопроса секретаря СНБО Алексея Данилова: "Я хотел бы попросить тогда секретаря Совета национальной безопасности и обороны нам предложить какое-то решение в случае, если мы все друг друга не услышим. Какое-то решение, которое будет поддерживать именно людей, несмотря на то, в каком городе они живут, и кто у них менеджер города".

Как ранее уже сообщалось, Меморандум о неповышении тарифовбыл подписан 30 сентября во время заседания Конгресса местных и региональных властей в Киеве, прошедшем под председательством Президента Владимира Зеленского. Документ предусматривает сохранение тарифов на теплоснабжение и горячую воду в сезоне 2021-2022 на уровне прошлого года.

Автор: Иван Бойко