Президент Управления по регулированию энергетики Польши поставил под сомнение независимость оператора трубопровода Nord Stream 2 AG от российского "Газпрома".

Министерство экономики и энергетики Германии не стали учитывать аргументы польского Управления по регулированию энергетики Польши в оценке сертификации российского газопровода "Северный поток-2".

Как сообщает Der Spiegel, в конце октября ведомство направило в Федеральное сетевое агентство Германии (регулятор в сфере энергетики) анализ надежности поставок газа в процессе сертификации трубопровода, в котором говорилось, что выдача сертификата "не ставит под угрозу безопасность поставок газа в Германию и Евросоюз".

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В свою очередь президент Управления по регулированию энергетики Польши поставил под сомнение независимость оператора трубопровода Nord Stream 2 AG от российского "Газпрома". В письме польских властей говорилось, что надежность поставок представляет "особенно высокие риски". В нем также утверждалось, что благодаря своей рыночной власти "Газпром" может "в одиночку поставить под угрозу безопасность поставок газа в определенные государства-члены, регионы или даже весь ЕС". Однако немецкое министерство проигнорировало позицию польской стороны, передает kommersant.

"Северный поток-2": что известно

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит в обход Украины.

21 июля 2021 года США и Германия достигли соглашения по "Северному потоку-2". В нем предусмотрено, что Вашингтон отказывается от намерений ввести санкции для участников проекта Nord Stream 2, однако возможность санкций Евросоюза для Москвы сохраняется, если Россия будет использовать газопровод как инструмент энергетического давления. В соглашении также говорится о намерении сохранить транзит газа через Украину. Германия обещает воспользоваться всеми рычагами, чтобы убедить Россию продлить договор о транзите газа через Украину, который должен закончиться в конце 2024 года.

10 сентября в России заявили об окончании строительства газопровода "Северный поток-2".

Советник Государственного департамента США по энергетической безопасности Амос Хохштайн заявил, что сертификация газопровода "Северный поток-2" может затянуться до весны 2022 года.

27 октября 2021 года Украина прокомментировала сертификацию"Северного потока-2".

Автор: Ирина Погорелая