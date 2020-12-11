Власть потеряла контроль над НАК «Нафтогаз Украины» и «Укргаздобычей», что привело к невыполнению концепции развития газодобывающей отрасли «Программа 20/20».

Об этом заявил Юрий Продан, Министр топлива и энергетики Украины (2007-2010), министр энергетики и угольной промышленности Украины (2014) во время ток-шоу Energy Freedom с Андреем Куликовым.

«Потерян контроль «Нафтогазом» за «Укргаздобычей», по всем процессами, которые происходят в добыче газа. Но дело в том, что вообще потерян контроль управления и министерствами, и Кабинетом министров над НАК «Нафтогаз». И эта потеря управления, и потеря соответствующего контроля привела к тем результатам, которые мы имеем на сегодняшний день», - сказал он.

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Продан добавил, что созданная недавно Межведомственная рабочая группа в Кабинете министров будет изучать причины невыполнения Программы 20/20.

«Уже в 2017 году мы увидели, то, что все планы, которые были намечены, не выполняются. А в 2018 году уже стало понятно, что программа не будет выполнена до 2020 года. «Укргаздобыча» имела достаточно серьезные средства, около 40 миллиардов прибыли для того, чтобы это выполнить, и УГВ («Укргаздобыча» – прим.), кстати, эти средства и не освоила, а перечислила 30 миллиардов «Нафтогазу». Конечно, никто не контролирует эти процессы: ни Кабмин, ни Министерство, которое к сожалению, потеряло все возможности контроля», - отметил экс-министр.

Продан уверен, что результаты работы Межведомственной рабочей группы нужно обязательно рассмотреть на заседании СНБОУ, потому что сейчас Украина, по его словам, теряет свою энергонезависимость.

Народный депутат Украины Алексей Кучеренко, в свою очередь, раскритиковал руководство «Нафтогаза» за предоставление преимуществ в финансировании административных расходов перед производственными.

«Сравним финансовые отчеты «Нафтогаза» за 2019 и 2020 годы. На производственные расходы уменьшение на 700 миллионов гривен. На административные расходы - увеличение расходов на 900 миллионов гривен», - отметил нардеп.

Кучеренко выразил сомнения в эффективности работы наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» и отметил, что результаты государственного аудита свидетельствуют о существовании в компании «кризиса системного» и «кризиса потери управляемости».

Для решения проблем на газовом рынке нардеп предложил вывести «Укргаздобычу» из состава группы «Нафтогаз» и создать современную конкурентную газовую биржу, на которую выходил весь ресурс отечественной добычи.

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Автор: УНИАН