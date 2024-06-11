В результате обстрелов энергосистемы больше всего пострадала тепловая генерация, - KSE

По оценке Киевской школы экономики, больше всего пострадала тепловая генерация - ее прямые убытки превышают $5 млрд.

Россия нанесла украинскому энергосектору ущерб на более 56 млрд долларов и больше всего денег на восстановление требует тепловая генерация. Об этом говорится в исследовании Киевской школы экономики (KSE).

"В результате полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины энергетический сектор понес прямые убытки и косвенные финансовые потери на сумму $56,2 млрд, тогда как потребности в восстановлении, предусматривающие полную реконструкцию разрушенных объектов по принципу "Отстроить лучше, чем было", составляют $50,5 млрд", - говорится в нем.

По оценке Киевской школы экономики, больше всего пострадала тепловая генерация - ее прямые убытки превышают $5 млрд. На втором месте - крупные ГЭС и ГАЭС, убытки которых оцениваются в $2,4 млрд, тогда как на третьем оказалась инфраструктура по передаче электроэнергии с убытками в $2,1 млрд.

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Было повреждено около половины высоковольтных подстанций передачи электроэнергии. Кроме того, российские войска фактически уничтожили все нефтеперерабатывающие заводы на территории Украины и значительную часть инфраструктуры по хранению нефти и нефтепродуктов.

Ранее в "Укрэнерго" сообщали, что российские оккупанты массированными атаками повредили все ТЭС и ГЭС Украины, из-за чего эти станции сейчас не могут производить то же количество электроэнергии, которое они выдавали до атак.