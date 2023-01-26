Оккупанты нанесли 2 ракетных удара по Павловской общине Запорожского района.

Российские оккупанты продолжают уничтожать энергоструктуру Украины. Так, в результате ракетной атаки в ночь на 26 января российские войска попали в объект энергетической инфраструктуры в Запорожской области.

Как сообщает пресс-служба Запорожской ОВА в Telegram, оккупанты нанесли 2 ракетных удара по Павловской общине Запорожского района. По предварительным данным, применялись ракеты С-300.

"Взрывами поврежден один из объектов энергетической инфраструктуры", - отметили в ОВА.

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Удары оккупантов по энергосистеме Украины:

С октября 2022 года Россия пытается уничтожить энергетическую систему Украины, оставив украинцев без электричества, отопления, водоснабжения и связи.

Первая серьезная ракетная атака на объекты критической инфраструктуры Украины была 10 октября 2022 года. С того момента по всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.

23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.

Россия продолжила массированные обстрелы Украины даже в новогоднюю ночь.

По состоянию на 23 января 2023 года энергосистема Украины пережила 12 ракетных атак врага и 14 ударов БпЛА по энергообъектах. Более 10 ГВт основных установленных мощностей недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это крупнейшая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС.

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